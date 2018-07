Zenga, sfuma il sogno brasiliano

Il sogno di Walter Zenga di sedersi su una delle panchine più prestigiose del calcio brasiliano è durato lo spazio di poche ore. Accostato alcuni giorni fa al Santos, l’ex allenatore del Crotone era entusiasta della prospettiva, sfumata però di fronte ad alcuni ostacoli di tipo economico ed anche linguistico, dato che Zenga avrebbe dovuto portare con sé un interprete almeno per un periodo iniziale. Così il 'Peixe', alle prese con una grave crisi economica e tecnica, ha puntato su un tecnico brasiliano.

Il prescelto per sostituire Jair Ventura è Cuca, già sulla panchina del Santos nel 2008, in un’altra annata sofferta per il club che fu di Pelè. Cuca ha battuto una folta concorrenza comprendente tra gli altri anche l’ex ct del Messico Juan Carlos Osorio.



SPORTAL.IT | 30-07-2018 23:10