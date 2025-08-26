Zhegrova, voglia di Juventus sui social: Tudor può riformare la coppia che fece male a Thiago Motta 

Il trequartista kosovaro del Lille ha piazzato un like al post di Yildiz sulla vittoria sul Parma: a Torino ritroverebbe David, a cui servì un assist da urlo contro i bianconeri

Edon Zhegrova sembra avere tanta voglia di Juventus, almeno a giudicare dal like messo dal trequartista kosovaro al post social di Kenan Yildiz dopo la vittoria dei bianconeri sul Parma. Con lui e Jonathan David Igor Tudor ricomporrebbe la coppia d’oro del Lille che nella scorsa stagione fece male anche a Thiago Motta.

Zhegrova corteggia la Juventus

In un calciomercato del terzo millennio che viaggia anche sui social network non poteva sfuggire il like che Edon Zhegrova, talentuoso trequartista del Lille, ha piazzato al post che Kenan Yildiz ha pubblicato dopo la vittoria della Juventus sul Parma, alla prima giornata di serie A. Al momento la Juve non ha imbastito alcuna trattativa per il mancino kosovaro, ma le cose potrebbero sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato: Zhegrova è infatti in scadenza con Lille, che deve venderlo per evitare che a gennaio il giocatore firmi a parametro zero per un’altra squadra.

Zhegrova perfetto per Tudor

Zhegrova è un giocatore che farebbe estremamente comodo a Igor Tudor e al 3-4-2-1 scelto dal tecnico croato per la sua Juventus: al Lille il kosovaro operava da ala destra solo formalmente, partendo dalla fascia per poi infilarsi nel mezzo spazio e inventare con il suo sinistro. Il dribbling fulmineo è un elemento in comune con Francisco Conceiçao, il giocatore di cui Zhegrova prenderebbe idealmente il posto nell’undici titolare della Juventus, ma rispetto al portoghese il kosovaro è più un “10” che un’ala: in particolare, sa servire assist in verticale per le punte con precisione e fantasia.

L’assist per David contro la Juventus di Thiago Motta

Una qualità, questa, di cui ha beneficiato a lungo Jonathan David nei suoi anni al Lille: i due hanno giocato insieme al Lille per tre anni e mezzo (Zhegrova arrivò in Ligue 1 dal Basile a gennaio 2022), durante le quali il kosovaro ha fornito un gran numero di assist al centravanti canadese.

L’ultimo nella scorsa stagione e proprio contro la Juventus di Thiago Motta, in Champions League, nella gara pareggiata per 1-1 a Lille: i francesi passarono in vantaggio con un gol di David, a segno dopo un fenomenale passaggio taglia-linee di Zhegrova che mandò in confusione la retroguardia bianconera. Fu poi Dusan Vlahovic, su rigore, ad agguantare il pareggio per la Juve.

Zhegrova solo se parte Nico Gonzalez

Oggi l’arrivo di Zhegrova in bianconero dipende essenzialmente dalla partenza di Nico Gonzalez, esterno che Tudor ritiene meno adatto al suo gioco e sui cui continua a essere forte l’interesse dell’Atletico Madrid. Se l’argentino dovesse fare le valigie, la Juventus avrebbe spazio in organico e nuove risorse per poter acquistare il kosovaro. E per fare un bel regalo a David.