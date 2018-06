Zidane ct del Qatar: l'offerta è choc

Duecento milioni per allenare il Qatar in vista del Mondiale che la nazionale dell’emirato organizzerà nel 2022.

Sarebbe questa l’offerta faraonica che Zinedine Zidane, ormai ex tecnico del Real Madrid, si sarebbe visto recapitare all’indomani delle dimissioni dal ruolo di allenatore dei Blancos.

Lo riportano i quotidiani sportivi spagnoli che citano un tweet di Naguib Sawiris in cui il magnate egiziano fa sapere che “Zidane allenerà la Nazionale del Qatar per coppa del Mondo 2022: 50 milioni per ciascuno dei quattro anni”.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 16:26