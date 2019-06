Zidane spinge per portare Pogba al Real Madrid

Colpo di scena, in quel di Madrid. Zinedine Zidane, per rinforzare il centrocampo del Real ha deciso di puntare su Paul Pogba, ex Juventus e oggi al Manchester United. Secondo la stampa spagnola, ‘Zizou’ farà di tutto per convincere i dirigenti a puntare dritto sul 26enne francese.

L’obiettivo è di arrivare a una riduzione delle pretese dei ‘Red Devils’, che chiedono 150 milioni di euro per la cessione del cartellino del giocatore ex Juve.

Determinante sarà la volontà del giocatore, a cui sarebbe stato offerto un contratto molto lungo. Il danese Christian Eriksen del Tottenham e l’olandese Donny Van de Beek dell’Ajax sono le seconde scelte del tecnico, che punta ad integrare con Pogba il suo già ricchissimo organico.

VIRGILIO SPORT | 11-06-2019 13:33