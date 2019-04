Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane si augura che Varane resti nel Real. "Non ne abbiamo parlato ma sì, il mio desiderio è di tenerlo. Questo è sicuro".

"Al momento, è nel miglior club del mondo e lo sa. È ancora giovane, è qui da molto tempo e sta facendo le cose per bene. Lo vedo tranquillo e a me non ha detto nulla", sono le prole dell'allenatore francese in conferenza stampa. Varane avrebbe comunicato negli scorsi giorni la sua decisione di andarsene.

SPORTAL.IT | 02-04-2019 12:50