Zielinski vede solo Napoli nel suo futuro

Piotr Zielinski punta forte sul Napoli per il suo futuro e parlando con i media polacchi fa chiaramente capire che non intende cambiare casacca.

"Io penso soltanto a lavorare sul campo – ha garantito -. Detto questo i miei agenti stanno lavorando per il prolungamento del mio contratto. C'erano tempi in cui pensavo spesso al mio futuro e in campo si vedeva. Quello che voglio è vincere con questo club e scrivere la storia anche per i nostri tifosi. A Napoli sto bene".

Il centrocampista azzurro ha quindi smentito categoricamente l'ipotesi di un interessamento del Liverpool nei suoi confronti: "Non ho mai parlato con Klopp e non ho nulla da dire sull'argomento. Ribadisco che a Napoli sto benissimo e sono felice di lavorare con Ancelotti, uno dei migliori allenatori in circolazione".

SPORTAL.IT | 18-02-2019 20:40