Ziliani difende Ancelotti: "Var come Calciopoli”

“Ha ragione Carlo Ancelotti”. Questo, in sostanza, il messaggio che Paolo Ziliani diffonde oggi nel suo articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano. Il tema è la discrezionalità arbitrale nell’utilizzo del Var, strumento che per il giornalista non ha fatto altro che aumentare la disparità di trattamento tra le squadre e aumentato le ingiustizie sul campo da gioco.

Ziliani parte dall’accusa mossa dal tecnico del Napoli dopo il pareggio per 2-2 tra gli azzurri e l’Atalanta, risultato sul quale ha inciso la mancata concessione di un calcio di rigore agli azzurri sul punteggio di 2-1.

COME CALCIOPOLI. “O ci spiegano come funziona il Var, o ci dicono arbitra il Var, o ci dicono togliamo il Var”, aveva sbottato Ancelotti. Oggi Ziliani riparte da quelle parole, spiegando che “il trucco c’è ma non si vede”.

Per il giornalista l’utilizzo del Var è stato sabotato e la situazione oggi è del tutto simile a quella precedente allo scandalo di Calciopoli del 2006. “Figuriamoci se dopo il bucato fatto nei tribunali sportivi e penali le vedove di Moggi avrebbero accettato di rimanere con le mani in mano – scrive Ziliani -. Al grido di ‘fatta la legge trovato l’inganno’, con una tacita chiamata alle armi i picciotti hanno rimesso in strada il carrozzone finito nel burrone nel 2006 e sono andati a rioccupare il Palazzo degli orrori, e degli obbrobri, il Palazzo del Calcio dei tre cuori e una capanna, Federazione, arbitri e indovinate voi il terzo convitato. Tutti pappa e ciccia, come ai vecchi tempi”.

LA SOLUZIONE. In particolare, sono le 21 parole introdotte nel protocollo Var ad averne modificato senso e utilizzo. Se infatti il Var controlla automaticamente ogni situazione o decisione, senza la possibilità per le squadre di chiedere una revisione, ciò che accade è che il Var finisce per controllare solo “quel che piace a lui”.

E quindi, spiega Ziliani, “a lui non piacerà l’idea di dare il rigore a Llorente (Napoli-Atalanta) e al Toro per il mani di De Ligt (Torino-Juventus) mentre gli piacerà molto l’idea di espellere Cassata (Juventus-Genoa) e Fazio (Udinese-Roma)”.

La soluzione a questa situazione è molto facile: basterebbe concedere alle squadre la possibilità di chiedere “il ricontrollo delle azioni dubbie due volte a partita”. In questo modo, conclude il giornalista, “avremmo un pallone senza il verme dentro”.

