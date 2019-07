Ziliani distrugge il bianconero: macché campione, è una zavorra

Quella che sta nascendo sembra essere una Juventus veramente forte. A disposizione di Maurizio Sarri verrà messa a disposizione una rosa di primissimo livello per puntare a quello che è oramai l’unico obiettivo vero della truppa bianconera: la Champions League. Non mancano però anche alcune gatte da pelare a livello di mercato, in quanto non è ancora chiara la posizione di Gonzalo Higuain, che vede la sua permanenza a Torino totalmente in bilico.

La bordata di Ziliani – Se è vero che stanno per arrivare De Ligt e altri due top player è altrettanto vero che il Pipita in qualche modo deve essere sistemato, ma non sembrando più il campione ammirato fino a due anni fa non sarà semplice. E proprio su questo il giornalista Paolo Ziliani ha fatto un affondo molto duro su Twitter, contro di lui e soprattutto contro la Gazzetta dello Sport: “Higuain è stato una calamità prima al Milan poi al Chelsea, è cupo e in chiaro declino, ha un ingaggio di 18 milioni lordi, la Juventus lo vive come una zavorra insopportabile ma la Gazzetta ce lo dipinge come un fuoriclasse cui dare l’assalto e da sedurre a qualsiasi prezzo”.

La volontà dell’argentino – Al momento l’unica soluzione ipotizzata sembra essere la Roma, che probabilmente si ritroverà senza centravanti dopo il passaggio di Dzeko all’Inter. Si tratta di una pista che potrebbe anche concretizzarsi ma bisogna sottolineare che per ora il giocatore che detiene il record di gol in un campionato di Serie A non ha aperto alla possibilità di trasferirsi nella capitale.

SPORTEVAI | 08-07-2019 12:39