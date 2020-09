Ziliani rivela le tre verità sul futuro di Dybala

La ricerca affannosa del numero 9 ha messo mediaticamente da parte la situazione-Dybala in casa-Juve. Con il tira e molla sui vari Suarez, Dzeko, Milik, Morata, Giroud e via continuando a tener banco, i malumori della Joya sono passati in secondo piano ma la questione resta aperta e una soluzione non sembra facilissima. Ufficialmente la Juve vorrebbe trattenerlo e lui vorrebbe restare (ma solo a certe condizioni), però le cose potrebbero non stare esattamente così.

Dybala chiede 13 milioni di ingaggio

L’agente della Joya è a Torino. Aspetta Paratici per il rinnovo. Era stata la Juve, prima del lockdown, a manifestare l’intenzione di rinnovare, ma poi il mercato ha cambiato le priorità. La volontà di Dybala è restare a lungo alla Juventus, però vuole diventare il giocatore più pagato dopo Ronaldo, passando dai 7,5 milioni di euro attuali a una cifra superiore ai 12 milioni a stagione.

Ziliani rivela cosa c’è dietro l’affare-Dybala

A fare chiarezza sulla vicenda ci prova Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano su twitter batte sulla volontà (celata) del club di vendere il giocatore per ripianare un bilancio in crisi (e consentire altre spese) e spiega come stanno le cose.

Scrive Ziliani: “La verità è che: A) La Juve ha disperatamente bisogno di venderlo per fare cassa; B) Lui chiede almeno 13 visto che De Ligt ne guadagna 12,5; C) Col contratto che scade a giugno 2022, o la Juve lo vende adesso, sempre che qualcuno offra 70 milioni, o dovrà farlo a giugno ai saldi”.

Tifosi spiazzati sui social

I tifosi della Juve restano spiazzati ed arrivano le reazioni sui social: “lo dico da juventino, l’unico che scrive la realtà senza una incredibile narrativa di contorno”. C’è chi non si strappa i capelli: ” Il più grande bluff calcistico italiano dopo Balotelli.” e chi usa l’ironia: “Però De Lgt fa sia il difensore, sia il portiere, ci sta”.

SPORTEVAI | 16-09-2020 10:01