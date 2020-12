Ziliani sicuro: Due opzioni per Gomez, si trasferirà qui

La clamorosa e improvvisa rottura con l’Atalanta ha messo di colpo sul mercato uno dei pezzi più pregiati del campionato. Il Papu Gomez, ai ferri corti con Gasperini, potrebbe spostare gli equilibri nella lotta al vertice. Diverse big ci stanno facendo un pensierino, ma Paolo Ziliani è praticamente certo che la lotta per accaparrarselo è ristretta a due sole squadre.

Ziliani e il futuro di Gomez

Ecco il post del giornalista sul suo profilo Twitter, con in allegato le foto dei figli del trequartista argentino con la maglia del Napoli: “Il Papu Gomez se ne andrà a gennaio. E avendo tre figli (qui con la maglia del Napoli regalata loro da Petagna) che vanno a scuola a Bergamo, sarebbe felice di non terremotare la loro vita trasferendosi vicino a casa. Per Inter e Milan un’occasione, volendo, irripetibile”.

“Gomez si prende a zero, è un affare”

Non è finita, perché Ziliani dà qualche dettaglio in più sui possibili vantaggi legati all’acquisto di Gomez: “Il Papu Gomez guadagna 2 milioni netti (3,75 lordi) e a fine 2020 il suo valore a bilancio è di poco più di 1 milione. Fu acquistato dal Metalist per meno di 5, l’ammortamento-cartellino è di 750 mila €. Compie 33 anni il 15 febbraio. Si prende praticamente a zero, un affare”.

Gomez a Milano? Le reazioni

Tanti i commenti ai post del giornalista. “Però i figli hanno la maglia del Napoli, quindi…magari”, si augura un tifoso azzurro. “Certo che se il Papu Gomez ha litigato con Gasperini si presenterebbe a Milano con ottime referenze”, ironizza Salvatore. Maurizio invece ha dubbi di natura tecnico-tattica: “Nel modulo di Conte, Gomez dove può giocare? È troppo tecnico. L’unico posto che mi viene in mente è di fianco a Eriksen“. Rosa invece va controcorrente: “Alla fine non lascerà l’Atalanta, è solo un piccolo mal di pancia”. Mentre Davide aggiunge: “In estate chiedevano 18 milioni (dice il corriere, oggi). Dubito lo vogliano regalare. L’Inter poi in quel ruolo ha già Sanchez e Lautaro. Il Milan ha Rebic, Hauge e Leao. Nella Roma toglierebbe spazio al rientrante Zaniolo“.

SPORTEVAI | 15-12-2020 12:45