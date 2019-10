Ziliani stronca Ilaria D'Amico dopo gare Champions

Non è proprio un periodo felice per Ilaria D’Amico, almeno a giudicare dall’esterno. Di recente ha dovuto ribadire di non vivere avvinghiata a Buffon, come la descrivono i giornali (“capisco che questa visibilità social possa avere un senso e diventare anche un’appendice della carriera, rispetto chi lo fa ma è un modo di raccontarsi che non mi appartiene per niente. Si sceglie di enfatizzare la parte estetica e si cerca consenso così. Sarà che ho sempre cercato di far parlare di me come professionista, a prescindere dal mio essere donna, che avere quello come manifesto non mi rappresenterebbe per niente”) ma continua a incorrere in gaffes.

LA GAFFE – L’ultima volta è successo quando la conduttrice di Sky, forse credendo di fare una battuta simpatica, ha chiesto a un esterrefatto Mourinho: “In un futuro molto vicino scopriremo la vita sugli altri pianeti e presto ci sarà la Coppa Interplanetaria, ecco chi potrebbe allenare la squadra dei migliori del mondo in questo torneo intergalattico?”.

BOTTA E RISPOSTA – L’allenatore portoghese, incredulo, rideva sotto i baffi, ma ha comunque risposto: “La Fifa non permette di allenare due squadre contemporaneamente quindi qualcuno senza lavoro” e la D’Amico è incappata nella prima gaffe: “E’ una candidatura?” ricordando allo Special One che non lavora da un anno. E Josè Mourinho a sua volta: “Io, Capello, Zenga o qualcun altro” e ha abbandonato il palco infastidito mentre la D’Amico girava il coltello nella piaga: “Grazie per la sua onestà, grazie, ma deve stare ancora qui con me. Perché se ne vuole andare? Ok, vuole andare via”.

LA PARROCCHIA – Ieri poi, nel commentare le gare di Champions oltre a parlar bene della Juve che ha battuto il Bayer, ha definito parrocchiale l’incontro spettacolare tra Tottenham e Bayern, finito col successo per 7-2 dei tedeschi. Un aggettivo che ha scatenato Paolo Ziliani.

IL TWEET – Il giornalista de Il Fatto ha scritto su twitter: “Ilaria D’Amico ha definito Tottenham-Bayern 2-7 “parrocchiale”. Parrocchiale. Con tutto quello che si è visto in campo, Son, Kane, Gnabry, Lewandowski, col 2-4 ancora aperto al minuto 83. Non sa quello che dice. La sola cosa parrocchiale, a dirla tutta, è lei”.

LE REAZIONI – I tifosi sui social si sono soffermati soprattutto sul sonoro risultato. Si sprecano in commenti ironici: “Il Bayern ha vinto di pochettino” o anche: “Pauricio Mochettino è già stato detto?” e ancora: “Il Tottenham si mostra per quello che è: una squadretta che nella scorsa stagione ha avuto solo tanta,tanta,tanta fortuna”.

QUI NAPOLI – Sorridono anche i tifosi del Napoli, ricordando che Llorente, ora in azzurro, l’anno scorso era il centravanti degli Spurs: “Pochetti’ miett a Llorente” e anche: “Da Presidente e Fondatore dello Llorentanesimo non sono dispiaciuto per il 2 – 7 fra Tottenham e Bayern München. Senza l’esperienza, il mestiere e perché no, la malizia e la furbizia del mio Fernando, Madrid non l’avrebbero raggiunta”.

QUI MILAN – Diverso invece l’umore dei milanisti: “Il Bayern, dopo aver segnato il sesto, ha continuato ad attaccare come i m… che indossano la gloriosa maglia del Milan non hanno fatto neanche quando stavano sotto di 3 gol. Indegni” e infine: “A parte la batosta di stasera, Tottenham che ha iniziato davvero male la stagione. In parallelo con la situazione del Milan, Non è che possiamo fare uno scambio di panchine con Giampaolo?”.

SPORTEVAI | 02-10-2019 08:48