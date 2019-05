Ziliani: 'Vi dimostro perché Messi surclassa CR7”

La prestazione offerta de Leo Messi nella semifinale d’andata di Champions League contro il Liverpool ha rilanciato la discussione tra tifosi e opinionisti circa chi sia il calciatore più forte del mondo, se l’argentino del Barcellona o Cristiano Ronaldo. Per Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano spesso finito nel mirino dei tifosi bianconeri per i suoi articoli molto critici verso la Juventus, il paragone tra la Pulce e CR7 non regge: “Messi surclassa Ronaldo”, scrive infatti oggi Ziliani.

NUMERI PRO MESSI. Una tesi che il giornalista costruisce essenzialmente sui numeri, a partire dall’età dei due giocatori: se è vero che entrambi hanno segnato 600 gol in carriera (601 per CR7) è anche vero che il portoghese ha iniziato prima a calcare i palcoscenici del grande calcio. Ronaldo è di due anni più vecchio di Messi (34 contro 32) il che vuol dire che i suoi gol “li ha segnati giocando due stagioni in più”: 601 gol in 17 stagioni per 35,3 di media, contro i 600 in 15 di Messi (40 a stagione). “Una bella differenza”, commenta Ziliani. Che attacca anche uno degli argomenti forti dei “ronaldisti”: il rendimento in Champions League. Per il giornalista, i gol segnati nella massima competizione europea “vanno tarati sul totale delle partite giocate: 166 Ronaldo, 134 Leo”. Il che porta Ronaldo ad avere una media di 0,77 a partita contro lo 0,84 dell’argentino.

PREMI E GUADAGNI. Quanto a Palloni d’Oro, il conto è 5 pari, ma Messi “ha già ipotecato la finale” di quest’anno, mentre CR7 la guarderà dal divano: “al 90% Messi scalzerà Ronaldo anche da questo trono, quello cui il portoghese tiene forse di più”. E se il Barcellona dovesse trionfare nella finale di Madrid, l’argentino “annullerebbe anche il vantaggio di CR7 in fatto di Champions vinte”. Ultimo punto, per Ziliani Messi batterebbe Ronaldo anche sul piano dei guadagni. Tra stipendio della Juve e sponsor, il portoghese intascherà più di 70 milioni in questa stagione, ma se il Barcellona, dopo la Liga, dovesse vincere anche Copa del Rey e Champions League, 75 milioni di soli bonus, per un totale di oltre 120 milioni di euro.

