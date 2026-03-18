L'eterno ritorno di Zirkzee alla Juventus, contatto con l'agente ma le priorità sono Vlahovic, Spalletti e il difensore

L'agente Kia Joorabchian sarebbe al lavoro per il suo ritorno in Italia dopo l'esperienza, deludente, in Premier che non ha aiutato il giocatore a esprimersi al massimo delle potenzialità. Ma la società può azzardare?

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

A palesare il disagio di Joshua Zirkzee rispetto alla situazione relativa alle facili illusioni che lo avevano accompagnato all’indomani del suo trasferimento in Premier, al Manchester Utd, è stato in tempi recenti l’indiscrezione che segna il punto di non ritorno. L’ex uomo mercato, dopo i numerosi tentennamenti degli ultimi mesi e il tentativo di uscita a gennaio, torna a essere protagonista. Al pari di Dusan Vlahovic e Luciano Spalletti, nel tentativo di rilanciare una carriera che ha subito uno stop innegabile.

Zirkzee si propone alla Juventus

In 18 mesi di alti e bassi, in quel di Manchester, i cambi in panchina hanno sottolineato come e quanto nessuno degli allenatori avesse convinzione che il pur costoso acquisto ex Bologna avesse un peso: Erik Ten Hag, Ruben Amorim e Michael Carrick in rapida successione lo hanno messo ai margini relegato in panchina tra le riserve l’ex attaccante di punta della sessione estiva. Esclusioni, infortuni e down hanno costruito una gabbia.

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Dorata, ma pur sempre una gabbia per Zirkzee. Qualche giorno addietro i rumors riportati dal Sun hanno riacceso la pista bianconera: il giocatore si sarebbe di fatto proposto, dopo aver fallito il trasferimento in Serie A, in Liga e Bundesliga passato.

Il trasferimento al Manchester Utd

Quando fu il momento decisivo, a impedire il passaggo a Juventus e non solo fu la cospicua richiesta da parte del suo agente Kia Joorabchian, pronto ora a correre ai ripari per proporlo ai club italiani che aveva scartato a suo tempo. Nell’estate 2024, il Milan che pareva più vicino aveva riflettuto su clausola rescissoria e le commissioni rinunciando al calciatore e concedendo al Manchester United di versare 40 milioni e altro per chiudere l’affare.

L’agente era riuscito a strappare un contratto top per il suo assistito: 45 milioni rateizzati, ingaggio da 5 milioni netti all’anno più bonus. Certo, non si immaginava l’imponderabile. E a gennaio il suo nome venne associato alla Roma che ha puntato, bene, su Malen uscendo dai giochi.

La Juventus prima sblocca Vlahovic e Spalletti

Ecco dunque che Zirkzee si ripropone alla Juventus e ai club di A capaci di accontentarlo. Secondo Tuttosport, l’agente avrebbe offerto al management juventino nei giorni scorsi l’ex Bologna. Perché Comoli e gli altri possano contemplare l’operazione, si deve scendere di prezzo: 25 milioni di euro su cui ragionare con Ottolini, che deve sciogliere la questione Dusan Vlahovic e Luciano Spalletti. A giugno, quando si aprirà la sessione estiva si effettueranno le dovute valutazioni e si giocherà sulla scacchiera.

Quanto conviene puntare su Zirkzee?

Sarebbe sensato, quindi, puntare su un simile attaccante e con l’incognita Champions in corso? La questione è complicata, oltre che delicata per via delle implicazioni. Posto che potrebbe inserirsi bene nell’undici attuale, ma quale concreta possibilità di miglioramento avrebbe la squadra con rinforzi in quel reparto? Prima si dovrebbe razionalizzare, il che impone cessioni o prestiti e dopo l’inserimento di un difensore di alta fascia.

Il rinnovo dell’attaccante sarebbe la strada più logica, quale che sia la sua decisione futura su Milan ed eventuali destinazioni in Premier mentre la garanzia di Spalletti conferirebbe continuità e sicurezza a un club che inevitabilmente risente di riflesso della situazione che interessa ogni azienda dell’universo Elkann. Questioni di non poco conto, con o senza tagli all’operazione ritorno.