Zirkzee risorge: gol decisivo dopo 8 mesi e il Manchester respira, nuovo caso Alvarez su un rigore

L'ex attaccante del Bologna, seguito dalla Roma, non segnava dal 10 aprile scorso: battuto il Crystal Palace, Bruno Fernandes migliore in campo

A quasi 8 mesi dall’ultima volta (gol decisivo contro il Lione in Europa League il 10 aprile scorso) Zirkzee torna a segnare e trascina al successo il Manchester United contro il Crystal Palace. A segno anche Mount con Bruno Fernandes migliore in campo ed autore di entrambi gli assist decisivi. Gli ospiti a segno su rigore fatto battere due volte per la “legge di Julian Alvarez”.

Resurrezione United in rimonta

La squadra di Ruben Amorim è stata ancora una volta una squadra dai due volti, come il Dr. Jekyll e Mr. Hyde . Dopo primi 45 minuti da dimenticare , in cui Jean-Philippe Mateta ha beneficiato della “legge di Julián Álvarez” – quella che avrebbe giovato tanto all’Atlético de Madrid nella massima competizione continentale – la squadra di Manchester è risorta e ha vinto 2-1.

Il rigore fatto ripetere

Due assist di Bruno Fernandes , che ora è il quarto miglior assistman nella storia del Manchester United , dietro solo a tre leggende come Ryan Giggs , Wayne Rooney e David Beckham , e i gol di Zirkzee e Mount hanno interrotto la striscia di tre partite senza vittorie del Manchester United . L’olandese ha segnato in campionato per la prima volta in 364 giorni , e l’inglese ha dimostrato che c’è vita oltre gli infortunati Cunha e Benjamin Sesko . In una partita in cui Leny Yoro è stato sostituito e criticato per il rigore concesso nel primo tempo, Lisandro Martínez è tornato in azione per la prima volta in oltre nove mesi. Sesto con 21 punti , il Manchester United è ora saldamente a un passo dalla qualificazione alla Champions League .

Gli uomini di Oliver Glasner sono andati all’intervallo in vantaggio per 1-0 Mateta ha aperto le marcature al 32′, ma non senza polemiche. Per un fallo in area di Leny Yoro l’arbitro assegna un rigore al Palace, segna Mateta ma la palla tocca il suo piede di appoggio e scatta la “legge di Julián Álvarez” (l’attaccante dell’Atletico Madrid cui fu annullato il gol su rigore in Champions col Real e che ha spinto l’Uefa a cambiare la regola): il rigore è stato ribattuto ma Mateta ha segnato ancora. Due interventi difensivi cruciali di Luke Shaw poco prima dell’intervallo, contro Yeremy Pino ed Eddie Nketiah , subentrati all’infortunato Sarr, hanno dato al Manchester United una via d’uscita per il secondo tempo.

Nella ripresa la resurrezione dei Red Devils. Prima gol di Zirkzee: stop spalle alla porta e girata chirurgica da posizione quasi impossibile con tradizionale esultanza con le braccia al cielo. Rete bissata da Mount al 63′ per il definitivo 2-1 per i Red Devils.