E se fosse proprio Zirkzee a imprimere la svolta alla Roma di Gasperini? Obiettivo Serie A archiviato il Manchester Utd

L'agente del giocatore ex Bologna sarebbe al lavoro per il suo ritorno in Italia dopo l'esperienza, deludente, in Premier: la Roma era vicinissima a gennaio

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La relazione tra Joshua Zirkzee e il Manchester Utd non è solo complicata, ma è giunta all’epilogo. Al netto del minutaggio e dei problemi fisici, che pure hanno avuto il loro ruolo, il giocatore ex Bologna non ha mai trovato spazi, risultati e continuità in Premier almeno fino a questo momento. E starebbe valutando con la complicità dei suoi rappresentanti di rientrare in Italia, in Serie A. Non sarà una operazione semplice, è certo. Dovrà però trovare l’ambiente e le condizioni propizie. Perché, quindi, non considerare la Roma a cui è stato vicinissimo a gennaio?

Zirkzee alla Roma, perché sì

In 18 mesi di alti e bassi, in quel di Manchester, i cambi in panchina hanno sottolineato l’ex Bologna valesse quanto versato dallo United per il suo arrivo: Erik Ten Hag, Ruben Amorim e Michael Carrick in rapida successione lo hanno messo ai margini, relegato in panchina tra le riserve trasformando questa esperienza dalle premesse positive in altro.

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Qualche giorno addietro i rumors riportati dal Sun hanno riacceso la pista Juventus che era la principale società interessata al calciatore all’epoca del contestuale arrivo di Thiago Motta in panchina. Una totale eresia, oggi che siamo entrati nell’era Spalletti che, pure, sarebbe in grado di trovare una giusta collocazione al buon Zirkzee.

Ma perché non accostare di nuovo l’ex Bologna alla Roma che lo aveva inserito in lista a gennaio ed è stata vicinissima al colpo? Oggi c’è Malen ma da solo non basta a reggere l’intero reparto e uno come Zirkzee si inserirebbe bene nel quadro di Gasperini.

Il trasferimento mancato in giallorosso

Come viene riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, Zirkzee tornerà a essere un profilo da seguire nel corso della prossima sessione di mercato.

Quando fu il momento decisivo, a impedire il passaggio alla Roma lo scorso gennaio è stata l’assenza dei compagni impegnati nella Coppa d’Africa che ha favorito la scelta del Manchester Utd di trattenre il giocatore e non cederlo ai giallorossi.

La prossima estate Zirkzee al centro

Nel corso della prossima sessione di calciomercato, il nome dell’attaccante potrebbe non limitarsi alla Juventus: Inter, Milan, Napoli e la stessa Roma a tornare attiva su questa trattativa.

Per l’Inter di Chivu potrebbe interessare per via della possibile partenza, cessione ed eventuale plusvalenza di Marcus Thuram. I bianconeri decideranno in base all’evolversi della situazione che riguarda Vlahovic, Openda e David.

Il Milan deve prima capire che cosa accadrà a Gimenez, Nkunku e Fullkrug per procedere e anche il Napoli deve fare i conti con il tetto ingaggi e l’evolversi della società che sta affrontando cambiamenti importanti..

Per la Juventus, in passato e anche nel presente, l’ostacolo rappresentato dalle commissioni per l’agente Kia Joorabchian ha azzerato l’occasione. E a gennaio il suo nome venne associato alla Roma che ha puntato, bene, su Malen uscendo dai giochi.

Operazione ritorno

Ecco dunque che Zirkzee – grazie ai suoi intermediari – si è proposto alla Juventus ma non è assolutamente da escludere che possa tornare a riconsiderare la Roma di Gasperini che continua ad avere il desiderio di centravanti determinanti a soddisfare le ambizioni della società.

A giugno, quando si aprirà la sessione estiva, potrebbe non stupire l’apertura di una nuova trattativa che andrebbe di certo prima di tutto sul prestito, evitando di versare le cifre che avevano portato Zirkzee in Inghilterra: 45 milioni in due anni e la commissione ai suoi agenti, che ha impedito a suo tempo la conclusione della cessione in Serie A. Era un’estate diversa, con presupposti non troppo distanti.