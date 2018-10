Ziyech, l'agente snobba la Roma

L'agente di Hakim Ziyech, René Van der Gijp, ha parlato a Voetbal Primeur del futuro del suo assistito. Il centrocampista offensivo olandese naturalizzato marocchino è stato a lungo cercato dalla Roma, ma alla fine l'affare estivo non è mai andato in porto.

"Nel futuro di Hakim spero ci sia un club migliore della Roma, come ad esempio Arsenal o Liverpool". Dopo aver ridimensionato i giallorossi, Van der Gijp ridicolizza l'Everton: "L'offerta dell'Everton? Sarebbe pazzesco per il ragazzo, non dovrebbe andare all'Everton, che cosa va a fare lì?" .

La Roma aveva trovato alcuni mesi fa l'accordo con il giocatore, ma le pretese dell'Ajax, 35 milioni di euro più bonus, erano state valutate come troppo alte da Monchi. Venticinque anni, Ziyech ha disputato 22 presenze nel Marocco, dove è la stella assoluta: trequartista, di piede mancino, è dotato di grande tecnica e visione di gioco. La sua specialità sono i calci piazzati e possiede inoltre un ottimo dribbling. Nell'Ajax ha segnato 19 reti in 81 partite tra campionato e coppe.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 09:05