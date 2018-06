Ziyech lascia l'Ajax: piace alla Roma

Hakim Ziyech lascerà l'Ajax in estate: tanti club, compresa la Roma, sono sul nazionale marocchino. In un'intervista a Voetebal International il tecnico dei lancieri Erik Ten Hag ufficializza l'addio: "È una grande perdita. Se ami il calcio, ami Hakim Ziyech. A prescindere dalle sue qualità tecniche, è la sua intelligenza calcistica a renderlo così forte. Inoltre ha l’attitudine per correre tanto: tutto questo lo rende speciale. Mi sarebbe piaciuto tenerlo con me all’Ajax, questo sia chiaro. Penso che gli avrei potuto ancora insegnare qualcosa. È un giocatore completo, ma se devo menzionare una caratteristica nello specifico è la sua potenza nell’uno contro uno. Spesso non puoi sfuggirgli, soprattutto se guardi alla pura potenza".

"È quello che corre di più e che recupera più palloni. Non ho mai avuto di che lamentarmi con lui per questi aspetti. Poi una squadra è composta da giocatori con qualità differenti. Quelle di Hakim sono concentrate nella fase finale dell'azione, con gol e assist decisivi. Mi mancherà molto, prima di tutto come persona, poi come giocatore. Mi sarebbe piaciuto tenerlo, ma ha già l'accordo con un club. L'unica cosa che posso fare è augurargli buona fortuna nella sua nuova squadra. Se si manterrà su questi livelli all'estero? Se sei il migliore in Olanda, non penso che avrai problemi".

SPORTAL.IT | 29-06-2018 15:40