Ziyech, tutti i segreti del talento che fa impazzire la Roma

E’ una Roma scatenata in questi primi giorni mercato e il direttore sportivo Monchi mette nel mirino un altro giocatore in casa Ajax. La società giallorossa ha già acquistato il giovane Justin Kluivert per una cifa intorno ai 20 milioni di euro e adesso cerca di raddoppiare prendendo il talento marocchino Hachim Ziyech impegnato nella Coppa del Mondo in Russia.

Il Marocco inizia la sua avventura nel Mondiale affrontando l’Iran nella partita inaugurale del gruppo B completato da Portogallo e Spagna. La squadra di Hervè Renard si affida all’esperienza di Benatia in fase difensiva, mentre in fase offensiva è Hachim Ziyech l’uomo delegato ad inventare e disegnare calcio. Il classe 1993 non ha avuto un’infanzia facile: ha perso il padre quando aveva solo 10 anni e due dei suoi fratelli sono in prigione. Ha iniziato la sua carriera nell’Heerenveen e, dopo due anni al Twente, nell’estate del 2016 si è trasferito all’Ajax. Può essere definito un numero 10 per le sue caratteristiche e per la fantasia che mette sul terreno di gioco ma può anche giocare come esterno d’attacco oppure mezzala nel centrocampo a 3: ha un sinistro molto delicato capace di fornire un elevato numero di assist, lo confermano i numero dell’Eredivise dove ha siglato 9 reti ma ha regalato la bellezza di 17 assist ai propri compagni. E’ rapido, veloce con la palla al piede, e salta l’uomo con facilità.

Il trequartista marocchino ha mostrato grandi giocate e formidabili qualità nel campionato olandese ma il mondiale potrebbe essere una splendida vetrina per compiere un ulteriore salto di qualità. Ovviamente, se il giocatore dell’Ajax dovesse disputare un mondiale di alto livello, il prezzo potrebbe anche lievitare: alcuni parlano già di un accordo sulla base di 30 milioni con la Roma ma la società giallorossa prima dovrebbe cedere Nainggolan.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 13:45