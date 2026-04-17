Dov’è finito Zlatan? Ibrahimovic non si vede e non si sente più, perché? Il Milan nasconde un segreto

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Da aspirante plenipotenziario del Milan a desaparecido: lo svedese è scomparso dai radar del calcio e ora tutti si chiedono che fine abbia realmente fatto

Il 4 giugno 2023, dopo aver vestito la maglia rossonera per 163 volte, aver messo a segno 93 gol e aver portato lo scudetto a Milano per due volte, Zlatan Ibrahimovic appende gli scarpini al chiodo. Una carriera leggendaria, quella del centravanti svedese, che l’ha portato a vestire maglie prestigiosissime come quella rossonera, ovviamente, ma anche anche quelle di Juventus, Inter, Barcellona, PSG e Manchester United.

Chiusa la parentesi da calciatore, nel giro di pochissimi mesi si apre quella da dirigente, partner operativo di RedBird Capital e consulente della proprietà del Milan. Il ruolo tuttavia non è ben chiaro e per il primo periodo, Ibra è letteralmente ovunque. Per poi sparire.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia sul perché, e dove, è sparito Zlatan Ibrahimovic.