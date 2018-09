Zlatan Ibrahimovic torna a casa

Zlatan Ibrahimovic verso il ritorno a casa. Secondo indiscrezioni, l'attaccante svedese dei Los Angeles Galaxy potrebbe lasciare dopo un solo anno la Major League Soccer per tornare nel club in cui ha iniziato la sua carriera di calciatore: il Malmoe.

Il diretto interessato non nega di essere tentato di chiudere a casa la sua vita da giocatore: "Vero, ho ricevuto una loro proposta. Non chiudo certo la porta, non ho mai vinto un campionato in Svezia ed è un trofeo che manca nella mia bacheca". Negli Stati Uniti l'ex attaccante di Milan, Juventus ed Inter sta segnando a raffiche ma non riesce a togliersi soddisfazioni a livello di squadra. "Non è il momento di cui parlarne, è qualcosa di cui discuterò con il club. Dipende da cosa vogliono loro", sono le parole riportate da Sportmediaset.

Ibrahimovic giocò a Malmoe dal 1999 al 2001, segnando 17 reti in 46 partite.

SPORTAL.IT | 23-09-2018 12:00