Zlatan Ibrahimovic umiliato negli Stati Uniti: 6-2

Pesante sconfitta per Zlatan Ibrahimovic e i suoi Los Angeles Galaxy in una delle partite di Major League Soccer giocate nella notte italiana. L'attaccante svedese è incappato in una delle serate più brutte della sua carriera, finendo travolto insieme ai compagni per 6-2 dal Real Salt Lake, spinto dalla tripletta di Kreilach. Nessun gol per l'ex Juve, Inter e Milan.

Va ko anche il Toronto di Sebastian Giovinco, sconfitto per 4-2 dai Los Angeles Fc nonostante la doppietta di Altidore. Bene invece Matteo Mancosu: il suo Montreal Impact stende per 3-0 i New York Red Bulls grazie alle reti di Fanni, Sagna e Piatti.

SPORTAL.IT | 02-09-2018 13:10