Zlatko Dalic sfida la scaramanzia

Un ct per caso come erede di un mito. Zlatko Dalic, diventato selezionatore della Croazia dopo l’esonero di Kovac, attuale allenatore del Bayern Monaco, alla vigilia del playoff contro la Turchia, ha già fatto meglio di un mito del calcio croato come Miroslav “Ciro” Blazevic, il ct della generazione d’oro dei Suker e Prosinecki, terzo classificato al Mondiale '98.

Al termine della semifinale vinta in rimonta contro l’Inghilterra, Dalic si fa prendere dall’entusiasmo…: "Non ci siamo mai fermati e non intendiamo fermarci domenica, saremo campioni" le parole del tecnico, pronto a regalare al suo popolo la rivincita della semifinale di Francia ’98, persa contro i padroni di casa. Che questa volta la Croazia ha già battuto…

SPORTAL.IT | 11-07-2018 23:45