Zola: "Sarri mi ha aperto un mondo"

Gianfranco Zola in conferenza stampa traccia un primo bilancio della sua esperienza da vice di Maurizio Sarri: "Per me è un mondo completamente nuovo, Maurizio mi ha aperto un mondo. Pensavo di sapere tanto di calcio ma mi sbagliavo, è una grande esperienza, apprezzo tutto lo staff e soprattutto la persona, lavoriamo molto bene insieme. E' una cosa molto buona e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo".

"Mi sarebbe piaciuto molto giocare in una squadra di Sarri. Perché se guardate le statistiche, finora abbiamo sempre giocato molto nella metà campo avversaria, quindi tocchiamo molti palloni, specialmente con gli attaccanti, tocchiamo molti palloni soprattutto negli ultimi 20 metri, dove un attaccante con le mie qualità si sarebbe divertito tantissimo".

SPORTAL.IT | 26-09-2018 14:10