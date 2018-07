Zuniga annuncia l'addio al calcio

Juan Camilo Zuniga ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 32 anni.

L’ex terzino del Napoli aveva giocato l’ultima stagione all’Atletico National.

“Ringrazio il club per avermi dato quest'opportunità, il mio sogno – ha dichiarato Zuniga – era tornare in questa squadra. Sono tranquillo, lascio a casa mia, dove ho avuto la possibilità di mostrarmi e di andare avanti, nel calcio europeo e nella nazionale. Sono grato a tutti, mi fa male, ma sono grato a Dio per la carriera che mi ha dato”

Il colombiano classe 1985 ha giocato in Italia anche con le maglie di Bologna e Siena.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 23:05