Zverev, addio numero 1: Sascha crolla contro Griekspoor e nella sfida a due con Sinner si conferma terzo. Quanti malori a Montreal

Zverev conferma di non essere Alcaraz e di non essere un vero rivale per Sinner: la debacle con Griekspoor all'esordio di Montreal spegne il sogno di Sascha di diventare numero 1

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Dopo i forfait di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e, soprattutto, Jannik Sinner Alexander Zverev era visto da tutti come il favorito principale alla vittoria del Masters 1000 di Montreal. Il tedesco, apparso lontano dalla sua forma migliore, però è crollato dopo aver vinto il primo set contro Tallon Griekspoor al termine di una partita dove, a parte il tie-break del primo parziale, è apparso sempre in grande difficoltà. Una sconfitta pesante per Sascha, che dice addio in maniera quasi definitiva ai sogni di diventare n°1 ATP e che testimonia di essere ancora molto distante da Sinner.

Zverev subito fuori a Montreal: Griekspoor vince in rimonta

Impatto sul cemento rovinoso per Zverev, che dopo le positive stagioni su terra rossa ed erba ha aperto la tournée nordamericana con una pesante sconfitta contro Griekspoor. Una partita che si era dimostrata da subito complicata per il tedesco, incapace di farsi aggressivo in risposta e obbligato a salvare una palla set nel 12° game. Arrivati al tie-break Sascha sembra però sciogliersi e, complici i troppi errore dell’olandese, conquista il primo parziale.

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Il tie-break si rivela però ben presto una semplice illusione, con Griekspoor che nel secondo set parte alla grande e mette alle corde Zverev ottenendo subito due break e chiudendo facilmente il parziale sul 6-2. Arrivati al terzo il giocatore in controllo appare essere sempre l’olandese, che infatti nel quinto game riesce a strappare il servizio al tedesco. Quando tutto sembra ormai apparecchiato per una facile vittoria di Griekspoor (che nel settimo game non concretizza la palla del doppio break) ecco però che arriva la reazione di Sascha, che ottiene e converte la sua prima e unica palla break dell’incontro. Tornati in parità però l’olandese non si abbatte e obbliga ancora una volta il tedesco a cancellare una palla break per approdare ai vantaggi e poi a cedere la battuta, servendo poi senza esitazione per l’incontro che ha visto la testa di serie n°1 uscire sconfitta da Montreal all’esordio col risultato di 7-6 2-6 4-6.

Zverev, addio n°1 ATP: nella sfida a due con Sinner si conferma terzo

La sconfitta di oggi contro Griekspoor ci conferma ancora una volta i limiti di Sascha e quanto il tedesco sia lontano dal suo obiettivo, ovvero sottrarre il n°1 ATP a Sinner. Un’obiettivo che teoricamente sarebbe dovuto essere più facile da raggiungere vista la lunga assenza di Carlos Alcaraz e il crollo di Jannik al Roland Garros, ma che al momento appare ancora inarrivabile per Sascha, che non si è dimostrato in grado di raccogliere l’eredità dello spagnolo come rivale dell’azzurro in questi mesi, confermando come quella con Sinner non sia mai stata una vera sfida a due e come da questo confronto Zverev esca proprio dalla discussione, relegato al ruolo di terzo (come la sua posizione in classifica dopo il sorpasso dell’infortunato Alcaraz) che guarda da lontano i due fenomeni (in questo momento solo uno) dividersi tutti i trofei più prestigiosi.

Due malori bloccano il match di Montreal

Il match tra Zverev e Griekspoor è stato caratterizzato anche da due interruzioni, entrambe avvenute nel terzo set ed entrambe dovute a due malori accaduti sugli spalti. Dopo i giorni di pioggia che hanno caratterizzato i primi turni dell’Open del Canada, a Montreal è tornato a farsi sentire in maniera intensa il sole, che ha causato i malori dei due tifosi, entrambi poi soccorsi e usciti dallo stadio sulle loro gambe, situazione che ha confortato i presenti.