La sconfitta di Alcaraz contro Bergs a Shanghai ha regalato la matematica certezza di chiudere la stagione al numero 1 della classifica ATP a Zverev, che però ammette di aver raggiunto questo traguardo grazie all'infortunio di Sinner

Con la sconfitta di Carlos Alcaraz al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai è arrivata l’ufficialità che a chiudere l’anno al numero 1 della stagione sarà Alexander Zverev. Un traguardo che, come ammesso dallo stesso tedesco dopo la sua vittoria su Alexender Bublik, ha potuto raggiungere anche grazie all’infortunio che ha obbligato Jannik Sinner a saltare praticamente tutta la seconda parte di stagione, ma che secondo Paolo Bertolucci è totalmente meritato da parte di Sascha.

Zverev ufficiale numero 1 di fine anno

Con l’annuncio della chiusura anticipata del proprio 2026 da parte di Sinner a Zverev si erano spalancate le porte verso la chiusura dell’anno. Un traguardo che era certo al 99,99% e che in seguito alla sconfitta di Alcaraz contro Bergs a Shanghai è diventato ufficiale, dato che Carlos non solo avrebbe dovuto vincere il Masters 1000 asiatico così come gli altri tornei ai quali è iscritto come Parigi e le ATP Finals, ma anche chiedere una wild card e trionfare agli ATP 250 mancanti di questo 2026 e a uno dei due ATP 500 tra Vienna e Basilea. Un’eventualità estremamente remota, ma comunque meglio togliersi ogni dubbio, con Sascha che può dunque festeggiare quello che era uno dei pochi traguardi che mancava alla sua già incredibile carriera.

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Zverev ammette: “Sarò n°1 perché Sinner è fuori purtroppo”

Un traguardo che riempie di gioia Zverev, il quale però è consapevole di come il conseguimento del numero 1 sia una diretta conseguenza dell’infortunio che ha obbligato Sinner a chiudere la sua stagione con la finale di Wimbledon: “Credo che le emozioni arriveranno quando vedrò effettivamente il numero uno accanto al mio nome. Penso che sarà speciale. Per ora sono ancora il numero 2 del mondo, ironia della sorte, e il fatto che io abbia blindato la prima posizione mondiale a fine anno è ovviamente legato anche al fatto che Jannik Sinner sia fuori, purtroppo. Ma sì, penso che una volta che accadrà, sarà un momento speciale per me”. Affermazioni che testimoniano come Zverev sappia che con Sinner in campo difficilmente avrebbe potuto ambire a questo risultato che sarebbe con ogni probabilità finito nelle mani di Jannik.

Bertolucci incorona Zverev a n°1 meritato

Le assenze di Alcaraz prima e Sinner poi sono state utilizzate da molti tifosi per screditare i successi di Zverev e il suo approdo ai vertici del tennis, che stando a Paolo Bertolucci è invece totalmente meritato. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l’ex tennista azzurro ha infatti ricordato l’incredibile continuità di Sascha, che nonostante la presenza dei Big3 prima e poi di Jannik e Carlos non ha mai smesso di lottare per i suoi obiettivi, con il destino che dopo tante delusioni ha deciso di ricompensarlo in questo 2026: “Sascha è sempre rimasto lì, a ridosso dei primi, e le due vittorie Slam impreziosiscono il suo percorso. Non considero Alexander un usurpatore del trono. Nel tennis bisogna anche avere la fortuna di farsi trovare pronti quando si crea un’occasione. Lui ci è riuscito. E il merito va riconosciuto fino in fondo. Bravo Zverev”.