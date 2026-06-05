Zverev batte Mensik e lancia una frecciatina al padre: tra Sascha e il Roland Garros ora c’è solo il tabù Italia

Come da previsione Alexander Zverev ha raggiunto la finale del Roland Garros. Il tedesco, favorito alla vittoria finale del torneo dopo le uscite di scena di Jannik Sinner e Novak Djokovic, ha superato in quattro set Jakub Mensik al termine di un match in cui è stato sempre in controllo, a parte un passaggio a vuoto nel terzo parziale. Ora tra il tedesco e il suo primo trionfo slam ci sarà solamente un giocatore italiano, che in stagione hanno rappresentato per lui un piccolo incubo, tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
- Zverev balbetta un set ma supera Mensik senza grandi problemi
- La frecciatina di Zverev al padre
- Tra Sascha e il primo titolo slam c’è soltanto il tabù Italia
Zverev balbetta un set ma supera Mensik senza grandi problemi
Zverev è un uomo in missione al Roland Garros. Dopo la bella vittoria in tre set sulla sorpresa della stagione Rafael Jodar, il tedesco si è sbarazzato senza troppi problemi anche di un altro enfant prodige come Mensik, che dopo aver tenuto testa a Sascha nel primo set – arrivando a guadagnarsi anche tre palle break che se convertite lo avrebbero portato a servire per il parziale – fino al 5-5 è poi crollato, perdendo i due game successivi e nettamente il secondo set per 6-2.
Nel terzo set però il ceco ritrova il suo livello e, complice un leggero calo del tedesco, per la prima volta nel match riesce a strappare la battuta a Zverev andando poi a vincere il parziale per 6-3. Galvanizzato dal set vinto ci si poteva aspettare che Jakub riuscisse a riequilibrare l’incontro, ma il ceco perde immediatamente la battuta e si fa sovrastare da Sascha, minimamente intenzionato a prolungare ulteriormente la sfida e deciso a chiudere in quattro set, cosa gli riesce a fare col risultato finale di 7-5 6-2 3-6 6-3.
La frecciatina di Zverev al padre
Zverev raggiunge così la sua seconda finale in carriera al Roland Garros (la sua quarta a livello Major) dove da favorito cercherà di conquistare il suo primo Slam, sfuggitogli di un soffio in passato a causa di sconfitte anche beffarde come quella dello US Open contro Dominic Thiem. Sconfitte che forse avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto un po’ di supporto in più dal padre-allenatore come lascia intendere anche la frecciatina che Sascha gli ha lanciato nell’intervista post vittoria: “Il mio allenatore non mi ha detto nulla in 25 anni, vorrei che qualche volta mi urlasse qualcosa. Ho perso tantissimi incontri nella mia vita e lui non ha mai detto nulla”.
Tra Sascha e il primo titolo slam c’è soltanto il tabù Italia
In finale Zverev si ritrova con una chance ghiottissima di riuscire a conquistare finalmente il primo slam, unico titolo mancante al suo ricchissimo palmares che oltre a sei Masters 1000 e due ATP Finals include anche un oro olimpico. Sascha non dovrà però cedere ala pressione che inevitabilmente lo accompagnerà durante l’incontro e alla sensazione di essere alla sua ultima chance per riuscirci. Inoltre il tedesco dovrà anche invertire la tendenza stagionale tutt’altro che positiva contro i giocatori italiani, che nel 2026 lo hanno già battuto sei volte in otto incontri. A far ben sperare Zverev c’è il fatto che quattro di quelle sconfitte siano arrivate per mano di Sinner, anche se una delle altre due a infliggergliela è stato Cobolli, suo possibile avversario in finale.