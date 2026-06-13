Zverev, tirata d'orecchie da Becker: "Deve capire che non può farlo più"

Il rimprovero di Boris a Sascha dopo l'intervista interrotta con L'Equipe e il rifiuto di parlare della sua vita privata: "È un ottimo padre e fratello, ma non lo sa nessuno".

Almeno in Germania, più del primo e sospirato trionfo in uno Slam, hanno fatto rumore le reazioni scomposte di Sascha Zverev alle domande sulle accuse di violenze nei confronti di due ex compagne. Il tema è molto sentito e il fresco vincitore del Roland Garros non ha fatto bella figura chiudendo in tronco l’intervista a L’Equipe, una volta capito che gli interrogativi sulle sue questioni legali del passato sarebbero continuati. Sulla faccenda è intervenuto anche Boris Becker, una vera e propria leggenda per i tedeschi. E non solo. Nel corso del podcast condiviso con Andrea Petkovic, l’ex campione è stato piuttosto caustico con Zverev.

L’invito di Becker a Zverev: “Apriti, sei un campione”

Per Becker, Sascha non può più comportarsi in questo modo di fronte a microfoni e telecamere. Il suo livello, ormai, è troppo alto. Ed è arrivato il momento di aprirsi, anziché chiudersi. “Sascha ha gestito in modo egregio la grande pressione a Parigi, era il grande favorito dopo il forfait di Alcaraz e l’eliminazione di Sinner ed è stato fantastico per due settimane. Ora sorge la domanda: chi è davvero Zverev? Tutti conosciamo il tennista, ma com’è l’uomo? Ha una figlia di cinque anni, com’è come padre? Cosa ne pensa in materia politica? Come si comporta fuori dal campo? Sta leggendo qualche libro? Sono tutte cose che interessano il pubblico”.

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Hobby, passioni e preferenze: ciò che Sascha tiene nascosto

Per Becker, volente o nolente, Zverev dovrà affrontare tutte le questioni. Anche quelle più scottanti. “Non so se si senta a suo agio in questo ruolo, ma non ha altra scelta: ora è al centro dell’attenzione, che gli piaccia o no. La domanda sarà piuttosto: come se la caverà? Aprirà un pò il suo cuore e parlerà delle sue passioni, delle sue preferenze e degli hobby a cui si dedica? O preferirà continuare a essere visto solo come un tennista? Oggi Sascha Zverev è diventato una superstar, non può fingere che la sua vita privata non esista. Deve affrontarla, non può tenere tutto per sé e non mostrare nulla”.

La tirata d’orecchie: “Zverev deve gestire la pressione mediatica”

Un invito esplicito, che assomiglia anzi a una tirata d’orecchie: “Credo che Zverev debba affrontare il suo passato in modo diverso. Vuol parlare solo di argomenti con cui si sente a suo agio, ma questo mondo non funziona così, ormai è troppo famoso per questo. Sicuramente è un ottimo padre e un ottimo fratello, ma il pubblico non lo sa. Deve aprirsi, così non solo sarà rispettato in Germania, ma anche amato. In questo momento è sull’Everest e deve cogliere questa opportunità, perché potrebbe non tornare mai più. E deve capire che non può fare più quello che faceva prima, anche a livello mediatico. Deve essere in grado di gestire questa situazione“.