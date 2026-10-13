"Essere il migliore comporta delle responsabilità", sottolinea il tedesco dopo la partita vinta in precarie condizioni sul kazako: ce l'ha con Jannik e coi suoi ritiri?

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Con due tie-break e senza mezza caviglia, Sascha Zverev prosegue la sua avventura al Masters 1000 di Shanghai. La numero 1 a fine 2026 ormai è sua e il tedesco può festeggiare il traguardo nel migliore dei modi, battendo una delle sue bestie nere, Alexander Bublik, bizzoso kazako capace tanto di grandi imprese quanto di clamorosi tonfi. Partita gradevole, giocata quasi al piccolo trotto dal tedesco, visti i problemi fisici. Bublik, manco a dirlo, non è riuscito ad approfittare delle titubanze del rivale, gettando letteralmente alle ortiche il primo set e non sfruttando una situazione favorevole anche nel terzo.

Bublik spreca troppo, Sascha vince al piccolo trotto

Grande equilibrio nel primo parziale, col set che si decide al tie-break. Bublik si guadagna un buon vantaggio, col servizio arriva fino al 6-3. A questo punto, però, improvvisamente si pianta. Zverev ringrazia e ribalta la situazione, chiudendo sull’8-6. Nel secondo set il kazako è più concreto, si aggrappa alla sua battuta e poi piazza un break chirurgico che gli consente di allungare la partita: 6-4. Altro break in avvio di terza frazione, ma anziché accelerare Bublik entra di nuovo in blackout, consentendo al claudicante Sascha di recuperare. Altro tie-break e stavolta è un monologo del tedesco, che domina e chiude sul 7-1.

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Zverev, siparietto con l’arbitro e messaggio a Sinner

Stremato ma soddisfatto Zverev al termine della partita, dopo un siparietto col giudice di sedia: “Come hai fatto a non vederlo?”. Quindi in risposta al suo intervistatore: “Mi fa male la caviglia, ho giocato tanto quest’anno e naturalmente la fatica si fa sentire. Sono contento di aver vinto, è stata una partita difficile, Bublik sta giocando alla grande ed è reduce da una ottima settimana. Essere il numero 1 al mondo a fine anno? Rispetto a vincere tornei è una sensazione differente“. Quindi quella che potrebbe essere interpretata come una stilettata a Jannik Sinner: “Essere il migliore della classifica è una responsabilità da portare sulle spalle. Arrivarci alla mia età, poi, è abbastanza particolare”.

Nei quarti a Shanghai Zverev contro De Minaur

Nel prossimo turno, i quarti di finale in programma giovedì, Zverev se la vedrà con Alex de Minaur. Il “Diavolo della Tasmania”, oltre che a se stesso, ha fatto un favore a Sascha scongiurando la possibilità di un incontro ravvicinato con Karen Khachanov, suo grande accusatore dalla semifinale dello US Open, quando ne denunciò i “trucchetti” per rallentare il gioco. Per l’australiano successo piuttosto comodo in due set, sul 6-3 6-4, e speranze sempre più concrete di acciuffare un’altra qualificazione alle ATP Finals. Zverev è avanti 8-4 nei precedenti con De Minaur, contro cui però ha perso pochi giorni fa in Laver Cup.