Zverev come Federer: "Sinner e Alcaraz avvantaggiati, li vogliono in finale". La clamorosa accusa di Sascha

Dopo aver battuto Royer al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, il tedesco tuona contro i presunti favoritismi dei due big: "Superfici sempre più uniformi, lo detesto".

Prima la vittoria sul francese Valentin Royer, poi la clamorosa accusa ai due che lo sopravanzano nella classifica ATP. Molto, molto più in alto a livello di punti, per la verità. Sascha Zverev protagonista al Masters 1000 di Shanghai, non tanto per i risultati del campo, quanto per le sue dichiarazioni che ricalcano quelle espresse un paio di settimane prima da Roger Federer in occasione della Laver Cup. Per il tedesco, infatti, Sinner e Alcaraz godrebbero di un “aiutino”. E si tratta di una convinzione che, complici le parole di King Roger, si sta radicando sempre più profondamente nel circuito.

Sinner, Alcaraz e le pepate dichiarazioni di Federer

Prima della Laver Cup a San Francisco, Federer aveva lanciato il sasso nello stagno: “Cambiando la velocità di campi e palline, i direttori dei tornei hanno reso identica ogni settimana e ogni torneo. Il fatto che le superfici siano così simili svantaggia il giocatore più debole, perché è costretto a tirare tante volte colpi straordinari per battere Sinner o Alcaraz. Con una superficie veloce, invece, basterebbero un paio di colpi ben assestati per vincere un punto e le sorprese sarebbero più probabili. I direttori si sono accorti che la rivalità fra Sinner e Alcaraz funziona benissimo e non hanno interesse a metterli in difficoltà”.

L’accusa di Zverev sui vantaggi per Carlos e Jannik

Praticamente in fotocopia le dichiarazioni di Zverev, in risposta a una domanda sull’uniformità delle superfici: “Se mi piace questa situazione? No, anzi è qualcosa che detesto. So che i direttori dei tornei stanno andando in quella direzione perché ovviamente vogliono che Jannik e Carlos vadano bene, ma si tratta di un aspetto che non mi piace”. Una levata di scudi che fa il paio con altre lamentele sulle condizioni di gioco, oltre che sulla storica battaglia contro certe palline. Insomma, anche a Shanghai non mancano le polemiche. Anche se il problema principale, più che dalla superficie, è rappresentato dal caldo.

Shanghai, Zverev atteso da Rinderknech al 3° turno

Nonostante il campo lento e le altre difficoltà, Zverev ha comunque superato Royer con un doppio 6-4, guadagnandosi il biglietto per il terzo turno del Masters 1000 cinese. Dove per lui ci sarà un nuovo esame di francese: il suo avversario, infatti, sarà Arthur Rinderknech, che ha superato Alex Michelsen col punteggio di 6-3 6-4. Il ritiro di Alcaraz, sistemato proprio nella parte alta del tabellone, la sua, potrebbe offrire a Zverev l’opportunità di arrivare fino in fondo nel torneo e di centrare la finale. A dispetto dei presunti “magheggi” dei direttori, che rischiano di diventare il nuovo “alibi perfetto” per tanti.