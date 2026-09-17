La finale degli US Open e l’intero slam americano continuano a far discutere, l’olandese spara a zero su Zverev e Shelton: “E’ stata una finale mediocre, faccio fatica a guardare Sascha”

Sinner non c’è, Alcaraz non è nelle migliori condizioni e la vittoria di Alexander Zverev agli US Open si vede appiccicare un punto interrogativo. Lo slam americano ha visto il trionfo del tennista tedesco che in finale ha battuto Ben Shelton, ma lo spettacolo offerto a New York non è piaciuto a tutti. E di sicuro non all’olandese Tallon Griekspoor che ancora una volta dimostra di non avere peli sulla lingua.

Griekspoor contro Zverev e Shelton

Tallon Grieskspoor non ha peli sulla lingua, il numero 55 del mondo ha dimostrato anche in altre occasioni di essere uno che non ha paura a dire quello che pensa, anche se può creare un po’ di problemi. E commentando la finale tra Zverev e Shelton spara a zero: “Ho trovato la partita piuttosto mediocre. Shelton ha giocato in modo discontinuo e ha regalato due o tre punti per game. E’ l’impatto che ha una finale su su un giocatore. Zverev non è stato eccezionale ma ha servito bene”.

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L’olandese però non si ferma qui: “La partita l’ho vista un po’ a intermittenza, c’erano altri sport in quel momento e faccio fatica a guardare Zverev, soprattutto in questo torneo. Ha fatto rimbalzare la palla 400 volte prima di ogni servizio. E’ stato davvero estremo ma a quanto pare ha funzionato, forse dovrei farlo anche io”.

Niente sorpasso a Sinner

La vittoria di Zverev agli US Open permette al tedesco di entrare seriamente in corsa per la posizione numero 1 del ranking, che resta uno dei grandi obiettivi non ancora raggiunti nella sua carriera. I tanti punti da difendere da Sinner in questo finale di stagione gli possono dare una mano ma Griekspoor non la pensa allo stesso modo: “Zverev numero 1? Assolutamente no. Non c’è un solo capello sulla mia testa che lo pensi”.

Tallon nel partito di McEnroe

Hanno fatto scalpore le parole di McEnroe che subito dopo la finale vinta da Zverev si è lasciato andare a un commento: “Sinner e Alcaraz tornate presto”. E anche l’olandese sembra dello stesso partito: “Spero che entrambi tornino a grandissimi livelli molto presto. Ma se quei due dovessero uscire di scena nel corso di un torneo, sai che Zverev è quello che si fa trovare sempre pronto. Non mi stupirebbe se chiudesse la carriera con quattro o cinque slam“. E su Alcaraz rivela: “Avrebbe dovuto vincere nei quarti con Shelton, ha giocato un super tiebreak disastroso. Ma il fatto che sia uscito con il sorriso ti fa capire quali fossero le sue aspettative per questo torneo“.