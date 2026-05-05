Zverev, l’impotenza del n°3: la frustrazione di Sascha e la scelta drastica su Sinner e Alcaraz prima di Roma

Nonostante sia il terzo miglior giocatore al mondo, Zverev è ormai un giocatore impotente quando chiamato a sfidare Alcaraz e Sinner. Una situazione frustrante per Sascha, come testimonia l'ultimo suo drastico gesto

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Da ormai circa un decennio Alexander Zverev è uno dei giocatori al vertice del tennis maschile. Nonostante sia tutt’ora il terzo miglior giocatore al mondo anche per la classifica ATP, rispetto al passato il tedesco appare come un giocatore completamente impotente al cospetto degli attuali dominatori del circuito. Una situazione con ogni probabilità molto frustrante per Sascha, che all’alba degli Internazionali d’Italia ha preso una drastica decisione nei confronti di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Zverev, l’impotenza del n°3

Nemmeno troppi anni fa Zverev si dava battaglia – vincendo anche sfide importantissime come quella contro Novak Djokovic alle Olimpiadi di Tokyo 2021 – con i Big3, dei quali era visto come uno degli eredi una volta che si sarebbero ritirati. Oggi invece il tedesco, nonostante sia il numero 3 della classifica ATP, appare come un tennista completamente inerme di fronte ai primi due giocatori al mondo.

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Dall’ascesa di Sinner nel 2024, quella di Alcaraz era arrivata prima, infatti Zverev ha raccolto solamente 3 dei suoi 24 titoli in singolari, tutti arrivati peraltro senza aver affrontato Jannik e Carlos, contro i quali nel frattempo ha vinto solo due partite su tredici, entrambe contro lo spagnolo. Una situazione sconfortante per il tedesco, che soprattutto quando si ritrova ad affrontare l’azzurro – contro cui ha perso gli ultimi nove confronti durante i quali ha conquistato la miseria di soli due set – appare ormai partire già sconfitto, come accaduto nella finale lampo di Madrid, con Sascha che era apparso entrare in campo già arreso all’inesorabile destino che lo attendeva e che in alcun modo avrebbe potuto cambiare.

Zverev arrendevole: “Contro Sinner abbiamo zero chance”

Ad ammettere questa sua impotenza nei confronti di Sinner è stato anche lo stesso Zverev in occasione del discorso durante la cerimonia dei consegna dei trofei a Madrid e nella conferenza stampa seguente: “Non è stata la mia migliore giornata, ma Jannik in questo momento è di gran lunga il migliore al mondo. Zero chance per quasi tutti noi… È la sua continuità a fare la differenza. Non ha cali di livello, non ha passaggi a vuoto. È questo che impressiona di più. Non perde da mesi, bisogna riconoscere che c’è un divario con tutti”.

La scelta drastica di Zverev su Sinner e Alcaraz

La frustrazione di Zverev per la sua impotenza nei confronti di Sinner e Alcaraz potrebbe essere anche alla base di una drastica decisione del tedesco, che alla vigilia degli Internazionali d’Italia ha smesso di seguire su Instagram Jannik e Carlos, come fosse stufo di dover continuare ad assistere ai festeggiamenti dei loro trionfi che fino a due/tre anni fa immaginava potessero essere suoi.