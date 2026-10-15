Zverev ringrazia l’infortunio di Sinner: sarà il 30° numero 1 ATP e il 20° a chiudere l’anno in vetta al ranking

A coronare un 2026 da sogno, per Zverev è arrivata l'ufficialità di diventare il 30° giocatore della classifica ATP a salire al numero 1 e il 20° giocatore a chiudere la stagione in vetta al ranking.

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A coronare un 2026 da incorniciare, per Zverev è arrivata la matematica certezza di diventare numero 1 della classifica ATP e di diventare il 20° giocatore nella storia a chiudere la stagione in vetta al ranking. Traguardi incredibili e meritati per Sascha, ma arrivati anche grazie agli infortuni che hanno colpito Alcaraz e Sinner.