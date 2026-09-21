Dopo aver battuto la Croazia Zverev ha tuonato nuovamente contro il formato delle Final 8 di Coppa Davis che si terranno a Bologna, lanciando un messaggio anche all'Italia per la conquista dell'Insalatiera

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A meno di una settimana dalla conquista dello US Open Alexander Zverev è tornato subito in campo per rappresentare la Germania nelle qualificazioni di Coppa Davis davanti al proprio pubblico, vincendo i suoi due incontri e permettendo ai tedeschi di qualificarsi per le Final 8 che si terranno a Bologna tra il 24 e il 29 novembre. Un appuntamento al quale la Germania grazie proprio a Zverev si presenta come una delle favorite a conquistare la celebre insalatiera, ma aspramente criticato da Sascha, da sempre contrario alla rivoluzione avviata ai tempi da Gerard Piqué.

Zverev esalta la Germania

Se c’è un giocatore che non conosce riposo questo è senza dubbio Zverev, che dopo la vittoriosa finale allo US Open è tornato subito in campo per difendere i colori della Germania nelle qualificazioni di Coppa Davis, dominando i suoi due match contro Dodig e Prizmic e trascinando i tedeschi alle Final 8 che si terranno a Bologna tra il 24 e il 29 novembre.

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Final 8 dove la Germania si presenterà come una delle favorite proprio grazie alla presenza di uno Zverev in grande forma e a una delle migliori coppie di doppio della competizione con Krawietz e Putz. Una consapevolezza che sembra avere anche Sascha, che dopo la vittoria sulla Croazia ha esaltato la sua squadra: “La Coppa Davis qui in casa, davanti ai nostri tifosi, è stata incredibile. Per me la competizione è proprio questa. Abbiamo una squadra forte che merita di partecipare alle finali”.

Il duro attacco di Zverev alle Finals di Coppa Davis

L’appuntamento di Bologna sembra però non entusiasmare particolarmente Zverev, che è tornato ad attaccare duramente il “nuovo” format della Coppa Davis, che in occasione delle Finals torna ad abbandonare il classico format di partite in casa/trasferta per spostare tutta la competizione in un unico luogo: “Quello che giocheremo a Bologna tra qualche mese non ha nulla a che vedere con la Coppa Davis. Lo spirito del torneo risiede nelle sfide in casa e trasferta, nel viaggiare. Competere davanti al pubblico avversario, con una squadra che rappresenta un Paese. Non tutti i tornei devono ruotare attorno al denaro. La Coppa Davis è storia, non denaro”.

Le avversarie dell’Italia a Bologna

Nel weekend appena trascorso oltre alla Germania hanno strappato il pass per anche le temibili Spagna e Repubblica Ceca, che insieme all’Italia saranno teste di serie e che dunque si potranno affrontare solamente a partire dalle semifinali. Ai quarti invece gli azzurri si scontreranno con una delle altre quattro nazioni qualificate per le Final 8, ovvero Austria, Canada, Gran Bretagna e Corea del Sud, con il sorteggio che si terrà martedì 22 settembre alle 12 a Bologna.