Il tedesco cede contro de Minaur, nel suo 2026 8 sconfitte su 10 partite contro i migliori del ranking. Alcaraz dà spettacolo e batte Fritz. L’ammissione di Cobolli sul Roland Garros

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

I tornei di esibizione sono sempre argomento di discussione soprattutto in un calendario così condensato di eventi come quelli del tennis. Ma la Laver Cup regala emozioni e spettacolo. La sconfitta di Zverev contro de Minaur rimbalza subito sui social anche porta con sé una statistica molto negativa. Cobolli si arrende a Tien mentre Alcaraz supera Fritz.

La statistiche che condanna Sascha

La vittoria al Roland Garros prima e allo Us Open poi hanno cambiato lo status di Sascha Zverev. Il tedesco ha vissuto senza dubbio il miglior anno della sua carriera con la vittoria dei primi due slam ma prima di parlare di una netta inversione di tendenza, o del fatto che in questo momento sia lui il migliore al mondo, forse è meglio aspettare. La sconfitta contro de Minaur va ad approfondire una statistiche non proprio lusinghiera del tedesco che quando gioca con i top 10 del mondo non sempre brilla. Il suo bottino nel 2026 parla di 2 vittoria a fronte di 8 sconfitte, un dato che tra i primi 10 è di gran lunga il peggiore e neanche paragonabile a quello di Jannik Sinner che guida con un netto 10-1 con tanto di 25 set vinti e solo 5 persi.

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Una tendenza che viene confermata anche in Laver Cup con il tedesco che alla sua prima esibizione esce decisamente ridimensionato dopo i complimenti degli ultimi giorni. Zverev vince il primo set in maniera netta contro Alex de Minaur, ma l’australiano nel secondo set ritrova il suo gioco e rimonta vincendo 7-6 il secondo e poi 11-9 al terzo.

Alcaraz, spettacolo e vittoria contro Fritz

Carlos Alcaraz ritorna alla vittoria in Laver Cup. Lo spagnolo, costretto a lungo stop nel corso della stagione, ha dato spettacolo contro lo statunitense Taylor Fritz battuto solo al super tiebreak. Il numero 3 del mondo continua ad avere un po’ di alti e bassi nel corso dei suoi match ma i problemi al polso sembrano essere un ricordo. Nel primo set Carlitos fa impazzire la O2 Arena quando chiude il punto con un pallonetto clamoroso, sulla panchina USA la reazione di Agassi è eloquente.

L’ammissione di Cobolli

La giornata della Laver Cup è cominciata con il match di singolare tra Flavio Cobolli e l’americano Learner Tien, ad avere la meglio è stato lo statunitense che vince al terzo set. Dopo la partita, il romano è tornato a parlare della sconfitta nella finale del Roland Garros con un’ammissione anche un po’ dolorosa nel corso di un’intervista con Ubitennis: “Non credo che ci metterò mai una pietra sopra. Credo di saper accettare molto bene la sconfitta anche se quella è una di quelle che resterà per sempre. Però credo e spero di avere un’altra possibilità di giocare una partita del genere. Ovviamente lavoreremo proprio per questo”.