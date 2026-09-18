Con la conclusione dello US Open si è chiusa una stagione slam 2026 che ha avuto in Zverev il suo protagonista a sorpresa, come testimonia anche il montepremi vinto da Sascha, più del doppio di quanto guadagnato da Sinner

Il 2026 è stato senza dubbio l’anno di Alexander Zverev, che ha sfruttato nel migliore dei modi le assenze e i problemi fisici che hanno condizionato Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per conquistare i suoi primi due titoli dello slam trionfando al Roland Garros e allo US Open. Risultati che insieme alla semifinale raggiunta all’Australian Open e alla finale di Wimbledon hanno reso il tedesco il giocatore che per distacco ha conquistato il prize money più alto tra tutti i Major della stagione, tanto da doppiare anche Sinner, secondo in questa speciale classifica.

La super annata di Zverev a livello Slam

Dopo anni di difficoltà che avevano portato molti a dubitare nelle possibilità di Zverev di vincere uno slam prima di ritirarsi, Sascha in questo 2026 si è preso la sua rivincita, conquistando non uno, ma ben due Major in stagione. Il tedesco infatti ha sfruttato al meglio le assenze e le condizioni non ottimali di Sinner e Alcaraz al Roland Garros e allo US Open trionfando in entrambi i tornei. L’ottima stagione a livello Slam di Zverev però non si esaurisce con i due titoli vinti a Parigi e New York dato che Sascha ha raggiunto anche la semifinale all’Australian Open (persa al quinto set contro Carlos) e la sua prima finale in carriera a Wimbledon (dove è stato battuto da Jannik in quattro set), risultati che hanno reso senza dubbio il tedesco il giocatore col miglior rendimento nei quattro Major nel 2026.

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Zverev doppia Sinner per guadagni negli slam

Questi traguardi si riflettono inevitabilmente anche nel montepremi vinto in stagione da Zverev, che è il giocatore che nel 2026 ha vinto il prize money più alto negli Slam (e in generale in stagione) aggiudicandosi la bellezza di quasi 12 milioni di dollari (11.958.935 secondo l’ATP per la precisione). Una cifra strepitosa, superiore addirittura a quella guadagnata in tutto l’anno da Sinner (11.559.502 dollari) e più del doppio di quanto vinto da Jannik a livello slam con la semifinale dell’Australian Open, il secondo turno al Roland Garros e il trionfo di Wimbledon (5.734.513 dollari in totale).

I dieci giocatori che hanno guadagnato di più dagli Slam nel 2026

A completare il podio dei giocatori che hanno guadagnato di più nel 2026 dai tornei dello Slam troviamo il recente finalista dello US Open Ben Shelton con 3.557.331 dollari, mentre alle sue spalle si posizione Alcaraz con 3.551.785 dollari vinti. Chiude la top-5 Novak Djokovic con 2.980.207 dollari. Poco più indietro troviamo un altro azzurro, Flavio Cobolli con 2.648.193 dollari, mentre completano la top-10 Frances Tiafoe (2.243.709 dollari), Jakub Mensik (1.647.249 dollari) e la sorpresa Arthur Fery (1.515.827 dollari).