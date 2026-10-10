Il cinese polemico dopo la sconfitta rimediata in due set da Sascha: alcuni atteggiamenti del tedesco l'hanno infastidito. I precedenti di Khachanov e Shelton.

In attesa di prendersi la vetta della classifica ATP, lasciata di fatto vacante dai guai fisici di Jannik Sinner, Sascha Zverev è già al comando di un’altra graduatoria, tutt’altro che invidiabile: quella dei tennisti sotto accusa. Il tedesco è finito un’altra volta nell’occhio del ciclone dopo la sfida vinta a fatica sull’enfant du pays Yibing Wu nel suo match d’esordio al Masters 1000 di Shanghai. Il primo a non credere ai fin troppo frequenti “fastidi” accusati da Zverev è stato proprio il suo avversario, che non ha nascosto l’amarezza e non ha risparmiato polemiche ai microfoni delle tv locali. Dettaglio, questo, che potrebbe costare a Sascha il “tifo contro” dei cinesi nelle prossime uscite.

Shanghai, polemica dopo il match tra Zverev e Wu

Sul campo è finita 6-4 7-6 per Zverev, che è riuscito a chiudere nel tie-break del secondo set una pratica che si stava ingargbugliando e non poco. Nel corso del match più volte il tedesco si è accasciato al suolo e si è toccato la caviglia, palesando problemi. Ma non solo: s’è lamentato pure di luci o altri dettagli. Atteggiamento, questo, aspramente criticato da parte di Wu, secondo cui le ripetute “pause” di Zverev avrebbero fatto parte di una precisa strategia e non conseguenza di estemporanei problemi. “Infortuni di Zverev? La resa dei riflettori? Ci sono stati diversi piccoli incidenti nel corso della partita“, ha denunciato il giovane cinese. Che ha elencato minuziosamente gli “espedienti” di Zverev per perdere tempo.

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Sascha sotto accusa: “Ha fatto di tutto per distrarmi”

“Buttarsi a terra, lamentarsi delle luci, toccare il bordo della rete: ho come l’impressione che nulla di tutto ciò fosse necessario. Non è stata affatto una competizione all’insegna del fair play. da partte sua ce n’è stato zero di fair play. Ovviamente, ha fatto tutto per spezzare il ritmo e prendere il controllo della situazione, perché gli stavo mettendo pressione. Ha provato a distrarmi in ogni modo, anche se non gliel’ho lasciato fare. Personalmente non apprezzo affatto questo tipo di comportamenti”. Chissà se Zverev si comporterà allo stesso modo nel match dei sedicesimi in programma domenica contro Quentin Halys.

Wu dopo Khachanov e Shelton: tutti contro Zverev

Non è la prima volta che Zverev finisce sotto attacco per i suoi comportamenti volti a spezzettare il gioco e a scompaginare il ritmo dei rivali. Solo per non andare troppo indietro nel tempo, nelle fasi finali dello US Open prima Karen Khachanov e poi Ben Shelton avevano accusato apertamente il tedesco di fare “troppi palleggi” prima della seconda di servizio, rallentando ad arte la ripresa del gioco. Adesso Wu ha messo sotto accusa le manfrine e le proteste scientifiche del tedesco. Enorme la differenza con Jannik Sinner, numero 1 anche nel rispetto da parte dei suoi avversari e mai al centro di polemiche in campo.