Per Rusedski il numero 1 di fine anno sarà Zverev, che a suo parere può già essere considerato il miglior giocatore al mondo, battendo così la concorrenza di Alcaraz e Sinner, sul quale anche l'ex giocatore britannico ha espresso i suoi dubbi sul rientro

Dopo due stagioni in cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dominato in lungo e in largo il circuito, nel 2026 i due fenomeni della racchetta hanno accusato una battuta d’arresto per via di vari problemi fisici, con Alexander Zverev che ha sfruttato al meglio l’assenza dell’azzurro e dello spagnolo conquistando due titoli dello Slam. Risultati che hanno avvicinato il tedesco all’obiettivo di diventare numero 1 al mondo, posizione che secondo Greg Rusedski Sascha ricopre già virtualmente e che presto potrebbe fare sua anche ufficialmente scavalcando Sinner nella classifica ATP.

Zverev, il dominatore slam del 2026

Le passate due stagioni avrebbero portato a pensare che i tornei dello Slam sarebbero stati ancora una questione a due tra Sinner e Alcaraz, invece nel 2026 il dominatore dei Major si è rivelato a sorpresa essere Zverev, capace di fare semifinale all’Australian Open, finale a Wimbledon e trionfare al Roland Garros e US Open. Risultati ben migliori di quelli ottenuti da Jannik e Carlos, ma dovuti anche ai problemi fisici accusati da questi ultimi, che hanno facilitato e non poco la vita a Sascha, che ha trionfato praticamente senza dover affrontare dei veri rivali in entrambi gli Slam.

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Rusedski: “Zverev è il numero 1 non ufficiale”

Nonostante questi successi però Zverev non è ancora riuscito a scavalcare Sinner in classifica. Poco importa però a Rusedski, che nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Off Court with Greg ha definito il tedesco il numero 1 al mondo ufficiale, affermando come a suo parere dovrebbe concludere la stagione in vetta al ranking, complici anche i dubbi sulle condizioni di Jannik: “Dal mio punto di vista, Zverev dovrebbe chiudere la stagione da numero 1 del mondo. Sascha dovrà giocare bene da qui a fine anno, ci sono ancora tanti punti in palio. Gli mancano circa 3.500 o 4.500 punti per raggiungere la vetta. Ha solo 700 punti di vantaggio su Jannik e non sappiamo ancora quando Sinner tornerà in campo. Per me Zverev è il numero 1 non ufficiale, perché ha fatto meglio negli Slam, ma deve ancora effettivamente guadagnarselo. Jannik è l’unico che ha chance di togliere il numero 1 al tedesco, ma allo stesso tempo non ha paura di saltare tornei se il suo corpo non gli permette di giocare. Tornerà quando sarà in grado di farlo”.

I dubbi sul rientro di Sinner

A facilitare il raggiungimento del numero 1 al mondo a Zverev potrebbe essere infatti Sinner stesso, che dopo aver saltato tutta la stagione sul cemento nordamericano rinunciano ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e allo US Open, potrebbe rinunciare anche alla tournée asiatica per rientrare direttamente all’ATP 500 di Vienna. Qualora questa eventualità si dovesse concretizzare Sascha avrebbe infatti la strada spianata verso il sorpasso in vetta alla classifica, che potrebbe arrivare già al termine del Masters 1000 di Shanghai.