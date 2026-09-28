L'esilarante intervento dell'ex fenomeno statunitense dopo la sconfitta alla guida del "resto del mondo": parole di fuoo su Sascha, più affettuose per Carlos e Flavietto.

Se ti chiami Andre Agassi puoi permetterti di parlare di qualsiasi cosa, anche di prendere bellamente in giro il giocatore di tennis più in forma del momento, un ex numero 1 e un talento in costante ascesa. L’ex fenomeno di Las Vegas ha fatto ridere tutti durante il suo intervento a conclusione della Laver Cup, in cui ha guidato – senza troppe fortune, per la verità – la selezione del “Mondo”, sconfitta 13-5 dal team europeo di Yannick Noah. Agassi ha detto tutto sommato delle cose “terribili”, o comunque graffianti, prendendo particolarmente di mira Sascha Zverev. Ne ha avute anche per Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli. Ma nessuno se l’è presa.

Agassi “distrugge” Zverev: troppi piagnistei

Forse per rovinare la festa alla squadra dell’Europa, che aveva surclassato i suoi giocatori, Andre Agassi ha preso la parola durante la cerimonia di premiazione e ha dato vita a un esilarante siparietto. In cui ha letteralmente distrutto Zverev, trattato alla stregua di un “piagnone”. “Congratulazioni Sascha, un anno pazzesco per te. Vederti vincere uno Slam per la prima volta, so quanto sia stato importante per te. Era importante anche per me – ha scherzato Agassi – perché così posso ricominciare a guardare le tue conferenze senza sentirti dire ‘perché perdo sempre? Perché perdo sempre? Sono il n° 3 del mondo ma faccio schifo’, piangendo”.

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La preghiera per Alcaraz: “Torna…a ottobre”

Un “piagnisteo” che non si è concluso con la vittoria del Roland Garros. “Ne hai vinto uno e hai iniziato a dire: ‘Sono un campione con un solo titolo del Grande Slam, devo assolutamente vincerne un altro’. Finché non hai vinto pure il secondo”. Il primo a ridere delle battute di Agassi è stato proprio Zverev, quasi incredulo per la sfrontatezza di Andre. Che poi ha cambiato obiettivo, destinando una battuta delle sue ad Alcaraz: “Che bello riavere Carlitos nel circuito, ci sei mancato, sei mancato tantissimo al tennis. Pregavo ogni giorno che il tuo polso guarisse a ottobre, non prima di questo fine settimana”. E giù altre risate.

Laver Cup: Cobolli troppo bello, Agassi si distrae

In conclusione del suo intervento Agassi ha ‘preso di mira’ anche l’unico italiano in gara a Londra, Flavio Cobolli, puntando l’indice sulla sua avvenenza. “Dannazione, che bel ragazzo che sei Flavio. Scusate mi sono distratto per un secondo”, ha poi tagliato corto Agassi che è tornato serio solo quando ha rivolto sentiti ringraziamenti ai membri del suo team e a tutti coloro che hanno condiviso con lui l’avventura londinese: “Ai miei ragazzi del team World, se vi ho deluso in qualche modo mi dispiace. Ma voglio ringraziarvi per aver messo tutto quello che avete qui sul campo e per aver dato tutto fino in fondo. Sangue compreso”.