Zverev, il retroscena sul malore con Fritz: in tilt il sensore glicemico, lo stesso di Sinner. Ma Becker lo inchioda

La rivelazione di Sascha dopo i problemi nella semifinale del torneo di Halle: "Il dispositivo dava valori sballati e ho assunto più zuccheri del necessario".

Emergono particolari clamorosi e inquietanti a proposito del malanno accusato da Sascha Zverev nel corso della semifinale dell’ATP 500 di Halle contro Taylor Fritz. È stato lo stesso campione tedesco, fresco trionfatore al Roland Garros, a raccontare quanto accaduto nel corso di un’affollatissima conferenza stampa al termine della partita, persa al terzo set contro lo statunitense. A creare problemi a Sascha, più che la schiena, è stato il suo “vecchio” nemico, quello con cui convive dalla nascita: il diabete di tipo 1. Tutta colpa del malfunzionamento del sensore glicemico, strumento che da qualche giorno è utilizzato con continuità pure da Jannik Sinner.

Halle, il malanno di Sascha nella semifinale con Fritz

Zverev si è sentito male dopo aver difeso una palla break nell’ottavo gioco del primo set. Si è accomodato in panchina e ha richiesto un medical time out. Inizialmente si pensava a un colpo di calore, poi a qualche problema alla schiena, anche per i movimenti effettuati dal giocatore che davano questa impressione. In realtà le ragioni del malessere risiedevano nell’errata quantità di insulina da utilizzare nel corso della partita contro Fritz, errore dettato da un’anomalia nel sensore che ha fornito dati sbagliati al tedesco. Zverev da sempre è alle prese con questa routine prepartita ed è uno dei principali testimonial degli sportivi diabetici.

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Il diabete, lo scomodo compagno di viaggio di Zverev

“La mia schiena si è bloccata un po’, ma non è stata la ragione principale della sconfitta. In realtà ho avuto enormi problemi con lo zucchero, perché il sensore che uso ha dato una lettura completamente sbagliata”, ha confessato Zverev. “Il cgm ha mostrato valori molto alti quando in realtà erano bassi, quindi mi sono iniettato molta più insulina di quanto fosse necessario“. I problemi sono stati subito evidenti: “Nei primi 45 minuti ho consumato circa 350 grammi di zucchero, stavo assolutamente male. Inoltre, fisicamente non ero al top nel secondo set e ne ho risentito molto anche nel terzo. Ho lottato, ho dato tutto ma alla fine bisogna riconoscere che Taylor Fritz ha vinto con merito“.

Errore del sensore glicemico: “Non mi era mai successo”

Zverev, quindi, non ha nulla da rimproverarsi: “È la prima volta che mi capita una cosa del genere. Uso questi sensori dal 2016 o 2017. Dopo il secondo set, i medici hanno lavorato sulla mia schiena ma il vero problema era un altro. Se qualcuno riguarda la partita, vedrà che ho continuato a bere costantemente una bibita a base di glucosio. È come se qualcuno bevesse enormi quantità di bevande gassate durante una partita. Ovviamente non si sentirebbe bene”. Un possibile malfunzionamento Zverev l’aveva sospettato: “Prima della partita il dispositivo segnalava livelli estremamente alti, io sentivo però che avevo lo zucchero basso. Ho fatto un’ulteriore misurazione che ha confermato come i livelli fossero bassi”.

Becker spietato con Zverev: il dato contro Sinner e Fritz

Tutta colpa del dispositivo malfunzionante, dunque? No, perché Zverev in primis ha riconosciuto i meriti del suo avversario. A inchiodare il tedesco, poi, ci sono le statistiche impietose dei suoi ultimi confronti con Fritz e con lo stesso Sinner. E chi si è “divertito” a condividerle? Boris Becker, la leggenda del tennis mondiale che negli ultimi tempi più volte ha “stimolato” Sascha a cambiare qualcosa nei suoi stili comunicativi e anche nel suo atteggiamento in campo, nel tentativo di avvicinarsi a Jannik e Alcaraz. “Taylor Fritz e Jannik Sinner hanno un record combinato di 16-0 contro Alexander Zverev da Wimbledon 2024. Sono statistiche pazzesche…“, la frecciata di Boris a Sascha.