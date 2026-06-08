Zverev, la piccola grande rivoluzione dell'insulina in campo al Roland Garros: campione con il diabete di tipo 1

Il campione ha reso di dominio pubblico la sua malattia e ha scelto, attraverso la sua associazione, di contribuire attivamente al sostegno della medicina e dei bambini che hanno un sogno. Come lui

Quale che sia l’opinione tennistica che si nutra su Aleksander Zverev, neo vincitore del Roland Garros, l’indubbio merito che gli va riconosciuto rimane la sua volontà di porsi al centro di una narrazione del diabete assolutamente scollata dal pregiudizio. Non è un limite, ma una malattia con la quale il tennista tedesco ha incominciato a convivere quando aveva quattro anni e che ha rappresentato una componente del suo quotidiano al pari di scuola, allenamenti e campi da tennis. Tra le immagini di questa finale parigina contro Flavio Cobolli che rimarranno c’è anche quella di Zverev quando può prendere in mano e sollevare il primo Slam della sua carriera. Un’istantanea che rimarrà, ma che risulterà meno potente della siringa di insulina in un cambio campo.

La scelta di Aleksander Zverev

“Non ho mai lasciato che il diabete mi fermasse. Se riesco a ispirare altre persone con il diabete a continuare a inseguire i propri sogni e a realizzare tutto ciò di cui sono capaci, allora avrò fatto una piccola differenza”, ha dichiarato in un recente passato. A Reuters, in una dichiarazione passata, ha spiegato di lottare sempre due partite assieme: una contro l’avversario, una contro il diabete.

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Zverev è una delle 64 milioni di persone che ha ricevuto una diagnosi di diabete che impone un’attenzione inevitabile ai propri livelli di insulina ma ci convive da tempo e con risultati sportivi evidenti. Nato ad Amburgo nel 1997, ha ricevuto a circa quattro anni la diagnosi di diabete di tipo 1, malattia cronica in cui il sistema immunitario distrugge le cellule del pancreas che producono insulina, causando una carenza di questo ormone fondamentale per il metabolismo dello zucchero.

“Quando mi è stato diagnosticato, circa venti anni fa, la situazione era diversa e praticare uno sport come il tennis era considerato impossibile – aveva dichiarato Zverev -. La tecnologia e i farmaci hanno fatto enormi passi avanti. Quindi io sto vivendo il mio sogno ma non sono l’unico esempio di atleta con diabete. E oggi non c’è motivo per cui bambini e adulti con diabete non possano vivere al meglio la propria vita”.

La convivenza con il diabete

Infatti lo stesso campione tedesco, coadiuvato dal fratello nel 2022 ha fondato la Alexander Zverev Foundation, una fondazione che mira a aiutare giovani con diabete in Paesi dove non è possibile permettersi le cure.

Nel biennio 2023-2024 poco meno del 5% della popolazione adulta di 18-69 anni ha riferito una diagnosi di diabete, stando all’ISS. In Italia, secondo gli ultimi dati epidemiologici, sono 3,9 milioni le persone che convivono con il diabete, pari al 6,6% della popolazione, di cui 259mila con diabete di tipo 1 e 3,5 milioni con diabete di tipo 2, con una maggiore prevalenza tra le donne. Per questa popolazione, un controllo ottimale della glicemia diventa essenziale per limitare l’insorgenza di complicanze croniche. Il Time in Range, ovvero il tempo trascorso all’interno dell’intervallo glicemico ottimale (70-180 mg/dL), rappresenta un indicatore chiave per ridurre il rischio di complicanze future. Tuttavia, nonostante l’accessibilità a soluzioni tecnologiche, solo il 20% delle persone con diabete in Italia utilizza microinfusori insulinici, rispetto al 65% in Germania e al 43% negli Stati Uniti.

La protesta di Zverev

L’impegno di Zverev è stato anche dentro il campo, rammentiamolo, perché le regole dell’ATP lo avevano messo inevitabilmente al centro di uno scontro quasi ideologico quando ha deciso di rompere il silenzio, ai quarti di finale del Roland Garros 2023, a Parigi. Allora Sasha chiese al giudice di sedia, durante un cambio campo, di potersi somministrare l’insulina. Da regolamento, allora, non avrebbe potuto farlo a bordo campo, ma avrebbe dovuto chiedere una pausa toilette (sono consentite due pause in un match) e iniettarsi nello spogliatoio la sostanza.

Ad Halle, quasi un anno fa, abbiamo assistito a una corsa immediata di Zverev in bagno dopo un malore accusato probabilmente per questa stessa ragione e test immediato. Ieri, infine, abbiamo assistito a un piccolo gesto che, però, è costato fatica e una lenta e continua azione di sensibilizzazione e di divulgazione al tempo stesso.

La convivenza difficile con il diabete di tipo 1

Il diabete di tipo 1, che accompagna il neo campione di Parigi, è una patologia cronica autoimmune che porta il sistema immunitario a distruggere le cellule del pancreas che producono insulina. È chiamato anche diabete giovanile, perché può insorgere anche in giovane età, persino da bambini e, per ora, è una malattia che non ha cura.

Il campione tedesco ha valutato e deciso di parlare pubblicamente della malattia soltanto nel 2022, ammettendo le difficoltà vissute per raggiungere i risultati tennistici conseguiti. La malattia, il diabete, poteva essere un ostacolo insormontabile per uno sportivo, per i sogni di Zverev bambino:

“Mi era stato detto che non ce l’avrei mai fatta a fare sport a questi livelli con il diabete di tipo uno. Diversi medici specialisti mi dicevano che sarebbe stato impossibile essere competitivi. Poi, a un certo punto, ho realizzato che ero diventato il numero 2 del mondo, avevo vinto l’oro olimpico, ed era arrivato il momento di aiutare gli altri”, aveva ammesso su Instagram nel corso della presentazione della Alexander Zverev Foundation, la sua fondazione legata alla lotta e al supporto ai bambini che soffrono di diabete. Una sentenza ribaltata anche dalla vittoria del Roland Garros e dall’affermazione del proprio diritto a vivere con e non malgrado: una rivoluzione abissale, anche nel tennis.

Gli sportivi diabetici

Nel calcio professionistico, alcuni dei nomi di prima fascia hanno deciso di rendere nota la loro convivenza con il diabete per esserre da sprone nei confronti di atlete e atleti: Borja Mayoral, Nacho Fernandez, Paul Scholes e Ozan Kabak, per citarne alcuni.

Anche l’ex campione del Milan e oggi talent di DAZN e commentatore sportivo, Massimo Ambrosini, ha rivelato pubblicamente che il suo terzo figlio ha ricevuto la medesima diagnosi, decidendo di condividere questa delicata informazione relativa alla salute del bambino, nella convinzione che comunicare e sostenere, in forma trasparente, la ricerca e la scienza possa essere di maggior supporto e aiuto anche alle famiglie e ai piccoli pazienti.