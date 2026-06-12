Zverev, dopo il Roland Garros ci crede: sfida lanciata a Sinner e Alcaraz. Ma Ljubicic lo frena: “Non cambierà niente”

Il primo slam ha scatenato la fame del tennista tedesco, dopo aver rotto il sortilegio il prossimo obiettivo è chiaro: “Voglio diventare il numero 1 al mondo”. E rivela i complimenti ricevuti da Sinner

L’appetito vien mangiando. Sascha Zverev ha rotto quella che sembrava una vera e propria maledizione e soprattutto si finalmente tolto di dosso un’etichetta che gli pesava, “il più forte a non aver mai vinto uno slam”. All’indomani del Roland Garros, il campione tedesco è pronto a lanciare la sua sfida a Sinner e Alcaraz anche per la posizione numero 1 del ranking.

Zverev, la sfida a Sinner e Alcaraz per il numero 1

Una barriera mentale, di quelle che rischiano di condizionare una carriera. Sascha Zverev è al vertice del mondo del tennis da anni. Il giocatore tedesco, di origini russe, ha sempre dimostrato di poter essere uno dei migliori al mondo ma per fare il passo successivo mancava qualcosa e non di poco conto. Nel suo palmares mancava la vittoria di uno slam a coronare una carriera che altrimenti rischiava di essere monca. E ora anche quell’ultima barriera è stata abbattuta con Sascha che ha alzato il trofeo al Roland Garros, la voglia è di provare anche a dare l’assalto al numero 1 della classifica ATP: “Spero che ora si sia sbloccato qualcosa nel mio gioco – ha rivelato a Eurosport Germania – e spero di poter continuare su quella strada. Ho ancora un obiettivo che non ho raggiunto: diventare il numero uno del mondo anche solo per una settimana”.

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I messaggi ricevuti dopo il Roland Garros

La vittoria di uno slam da parte di Zverev era una delle più attese nel mondo del tennis e non solo. Le pressioni su Sascha in Germania sono state altissime negli ultimi anni, pressioni di cui il giocatore ha risentito. Il peso dello slam mancante era tutto su di lui e chi nel mondo dello sport ha vissuto una situazione anche simile, ha mostrato vicinanza al tedesco che nelle ore successive alla vittoria a Parigi ha ricevuto tanti messaggi di complimenti: “Tra i grandi tennisti mi hanno fatto i complimenti tutti: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic e Rafa Nadal, che mi ha scritto un messaggio lunghissimo”. Ma i complimenti sono arrivati anche da altri protagonisti del mondo dello sport tra cui Thomas Muller, Mats Hummels, Joshua Kimmich e anche dalla leggenda NBA Dirk Nowitzki.

Ljubicic frena le ambizioni di Sascha: “Cambierà niente”

Tanti analisti e opinionisti negli ultimi giorni hanno rivelato che la prima vittoria slam di Zverev potrebbe diventare il trampolino giusto per il tedesco per alzare ancora di più il livello e dare davvero fastidio a Sinner e Alcaraz. Ma per il croato Ivan Ljubicic non è così: “Non penso che le cose possono cambiare più di tanto. Quello che è cambiato per lui è il risultato ma non la sua maniera di giocare. La vittoria a Parigi è senza dubbio molto importante ma non rappresenta una trasformazione né tecnica né tattica. Ha vinto la partita che doveva vincere ma Sinner e Alcaraz continuano a essere più forti. Zverev continua a essere quello più forte del secondo gruppo. Un giocatore che però quando è in campo preferisce aspettare e il risultato delle partite non dipende da lui”.