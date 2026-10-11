Shanghai, Zverev vince soffrendo ma finisce sotto accusa per l’atteggiamento da bullo. Shelton, che flop: “Colpa del jet lag”

Il tedesco continua ad avvicinarsi alla posizione numero del ranking occupata da Jannik Sinner ma un comportamento prima del match genera le accuse sui social. Shelton dà la colpa al fuso orario

Sascha Zverev continua a vincere. Il tedesco non gioca la sua miglior partita nel terzo turno dello Shanghai Masters ma ormai vince anche le partita in cui non brilla. Il tedesco, che si prepara a salire alla posizione numero 1 della classifica ATP, deve soffrire contro il francese Halys battuto solo al terzo set e finisce sotto accusa per un atteggiamento da diva.

Zverev, vittoria in sofferenza

I campioni si distinguono proprio nei momenti difficili. I due slam vinti sembrano aver svoltato completamente la carriera di Sascha Zverev che a Shanghai conquista la sua seconda vittoria battendo in tre set il francese Halys. Non è stato un match semplice per il numero 2 del mondo che dopo aver vinto il primo set al tiebreak, è costretto ad andare in battaglia anche nel secondo con il transalpino che riesce a prevalere al tiebreak per 10-8. Sascha però fiuta il pericolo e nel terzo cambia completamente marcia riuscendo a dominare il parziale e a conquistare la vittoria con un netto 6-3. Ora sulla sua strada c’è il kazako Bublik che ha battuto lo statunitense Nakashima dopo una battaglia.

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Shanghai Masters: il tabellone completo

Il comportamento da bullo di Sascha

Già prima del match però il tedesco, destinato a diventare il nuovo numero 1 del tennis maschile, è finito nel mirino della critica. L’episodio incriminato riguarda le prime ore del mattino in Cina e un allenamento in programma alle 10:30 ora locale. Zverev però ha tardato di quasi un’ora e mezza, lasciando il suo partner ad aspettare. Quando è arrivato alle 11:50 ha di fatto cacciato via dal campo Ben Shelton e Cruz Hewitt che dovevano usare la “pista 5” dalle 12 e alla fine sono stati costretti a ripiegare su quella 10. Un atteggiamento da diva o da bullo che sui social ha creato grande scalpore e ha provocato molte critiche al tedesco.

Flop di Shelton che poi cerca scusa

Tra i big che dicono addio al Masters 1000 di Shanghai prima del previsto c’è anche Ben Shelton. Lo statunitense, finalista agli US Open, non è riuscito a dare continuità a quel risultato mettendo insieme diverse prestazioni negative. Il mancino era il gran favorito nel match contro il francese Arthur Gea che invece ha avuto la meglio in due set (vincendo con un doppio tiebreak). Nella conferenza post partita, dopo aver fatto i complimenti al suo avversario, Shelton è sembrato andare a caccia di scuse per la sua prestazione: “Avrei preferito arrivare prima in Cina perché ho patito molto il fuso orario. Credo che il mio corpo non fosse preparato, non sono riuscito ad adattarmi al cambio di orario”.