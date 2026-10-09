Shanghai, Zverev rischia di finire nella maledizione infortuni: la paura per la caviglia. Ma il sorpasso a Sinner è più vicino

Il tedesco vince al debutto contro il cinese Wu ma una brutta caduta nel set fa spaventare tutti: si teme per la caviglia. La rincorsa al numero 1 del ranking continua

Sascha Zverev comincia con una vittoria convincente il suo cammino al Masters 1000 di Shanghai superando in due set il “padrone di casa” Wu Yibing al termine di una partita in cui è sempre stato al comando delle operazioni. Ma nel secondo set una brutta caduta e una piccola distorsione alla caviglia scatenano un momento di paura. Timori che però almeno per il momento sembrano rientrati con il tedesco che continua la sua rincorsa alla prima posizione della classifica ATP occupata da Sinner.

Zverev, vittoria convincente al debutto

Sascha Zverev fa il suo dovere, anche se come ricordano sempre gli addetti ai lavori: il debutto in un torneo non è mai semplice. Il tennista tedesco regola senza grossi problemi il cinese Wu Yibing sfruttando la prima palla break in avvio e chiude il primo parziale con un 6-4 che gli sta anche stretto. Nel secondo set, il tedesco riesce subito a strappare il servizio al suo avversario dando la sensazione di poter chiudere la pratica senza troppa fatica. Ma dopo il 2-0 iniziale arriva la reazione del cinese che torna in parità sul 2-2 e con il match che si decide solo al tiebreak dove il numero 2 del mondo è letale nei punti chiave e chiude 7-4.

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La brutta caduta di Sascha

Il tema infortuni è uno dei più “caldi” in questo momento del mondo del tennis. La scelta di Jannik Sinner di chiudere in anticipo il suo 2026 a causa del problema al ginocchio ha scatenato un lungo dibattito. E anche Sascha ha rischia di finire nel tema, suo malgrado. Nel corso del secondo set quando il punteggio era sul 5-5, il tedesco è stato protagonista di una brutta caduta in cui sembra aver sofferto anche di una piccola distorsione alla caviglia sinistra. Il pubblico di Shanghai si è immediatamente ammutolito e anche il suo avversario è andato sincerarsi delle sue condizioni. Dopo la smorfia di dolore per Zverev si è rialzato e ha continuato la sua partita portando a casa la vittoria al tiebreak. I timori di un infortunio al momento sembrano però essere scongiurati e ai 16esimi sfiderà il vincente tra Halys e Blockx.

La maledizione infortuni e il sorpasso a Sinner

La stagione del tennis sia in ambito maschile che in quello femminile è stata condizionata dagli infortuni. Il circuito ATP ha dovuto fare i conti prima con la lunga assenza di Carlos Alcaraz che si è fermato nel corso del torneo di Barcellona per poi rientrare solo agli US Open, e ora con quella di Jannik Sinner la cui ultima partita disputata è la finale di Wimbledon (vinta proprio contro Zverev). Tra i pochi ad aver evitato quella che è sembrata una vera e propria maledizione è stato proprio Zverev che fino a questo momento ha approfittato anche delle assenze per salire alla posizione numero 2 e ora dare l’assalto al primo posto occupato a Jannik Sinner.

Masters 1000 Shanghai: il tabellone completo