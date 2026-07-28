L'ex tennista tedesca Andrea Petkovic ottimista sul futuro di Sascha: "La vittoria del Roland Garros lo ha cambiato, ora ha più fiducia nel suo stile di gioco".

Il rientro di Carlos Alcaraz dopo la lunga pausa imposta dall’infortunio al polso rimediato ad aprile si sta per concretizzare ed è atteso con trepidazione non solo dai fan dello spagnolo, ma dagli stessi appassionati di tennis in generale. Il duello a distanza con Jannik Sinner, infatti, non solo è motivo d’attrazione per lo sport delle racchette, ma è anche fonte di motivazioni e di stimoli per lo stesso rosso di San Candido. C’è però anche chi ritiene che il futuro possa riservare sorprese spiazzanti. Ad esempio, l’ex tennista tedesca Andrea Petkovic è convinta che in vetta alla classifica ATP tra qualche mese possa ritrovarsi Sascha Zverev.

Petkovic tra Sinner e Alcaraz vota…Zverev

La 38enne di origine serba, vincitrice di sette titoli nel circuito WTA e capace di arrampicarsi fino alla nona posizione del ranking nel 2011, ha espresso le sue convinzioni durante un intervento all’emittente Sport1. Solo un eccesso di ottimismo nei confronti del suo connazionale? Chissà. “Credo che ci sia sicuramente un’opportunità per Zverev nel prossimo futuro”, ha ammesso Andrea, che ha chiuso col tennis giocato nel 2022 ed è diventata un’autorevole opinionista. “Se Sascha riparte da dove ha finito a Wimbledon, la possibilità che possa raggiungere la prima posizione in classifica esiste assolutamente”.

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Sascha terzo incomodo? Il tedesco ci crede

Chiaramente, al momento Zverev è “ancora” il terzo incomodo tra i nuovi dominatori del circuito. Ma le cose potrebbero cambiare. “Naturalmente, Sinner e Alcaraz continueranno a dettare il ritmo, quindi non sarà affatto facile”, ha sottolineato Petkovic che ha confessato di aver notato un’evoluzione molto interessante nello stile di gioco del tedesco. “Soprattutto all’inizio di quest’anno, ho avuto la sensazione che il vecchio e il nuovo Zverev fossero in campo contemporaneamente. Con il progredire della stagione, il nuovo stile di gioco ha preso il sopravvento. Adesso Sascha mi sembra molto più convinto“.

Roland Garros spartiacque, chance per il 2027

Lo spartiacque dell’annata e forse dell’intera carriera di Zverev è stata la vittoria al Roland Garros: “Wimbledon ha dimostrato che ora crede pienamente in questo stile di gioco. Non si tratta più di un adattamento a breve termine, ma della sua nuova identità in campo. È più maturo, più forte e sa esattamente quale strada vuole seguire. Lo ha confermato arrivando in finale sulla superficie in cui aveva avuto maggiori difficoltà in precedenza“. Chiaramente, per il momento Sinner – che ha oltre 5.000 punti di vantaggio su Zverev – non corre rischi. Nel 2027, però, il tedesco – che ha già superato Alcaraz – potrebbe insidiare la leadership di Jannik. Petkovic ne è certa.