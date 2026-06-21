Zverev: “Sinner è come Federer, io no”. L’ammissione di Sascha sulla differenza con Jannik verso Wimbledon

Ad Halle Zverev ha spiegato di avere bisogno di disputare partite e tornei prima di uno Slam come Wimbledon, spiegando di non essere come Sinner, il quale fa parte di una cerchia ristretta alla quale appartengono fenomeni come Federer e Djokovic

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Contrariamente alla maggior parte dei giocatori, Jannik Sinner ha scelto di presentarsi al torneo di Wimbledon senza aver disputato alcun torneo in stagione. Una decisione già presa in passato dall’azzurro e da altri fenomeni assoluti come Roger Federer e Novak Djokovic prima di alcuni tornei dello slam, ma che pochi altri possono permettersi, nemmeno il recente vincitore del Roland Garros Alexander Zverev, che in conferenza stampa ha spiegato il perché della programmazione differente tra lui e Sinner.

Zverev spiega la differenza con Sinner nella preparazione agli Slam

A distanza di meno di dieci giorni dal trionfo al Roland Garros Zverev è subito tornato in campo all’ATP 500 di Halle per prepararsi al meglio in vista di Wimbledon. Una scelta opposta a quella di Sinner, che nonostante la precoce eliminazione a Parigi ha deciso di non disputare alcun torneo ATP su erba, ma per lui quasi obbligata come spiegato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Taylor Fritz:

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“Per me i tornei di preparazione aiutano sempre. Ho bisogno di competere prima di un Grand Slam. Jannik è diverso. Ha vinto l’Open d’Australia senza giocare tornei precedenti, e più di una volta. Ci sono giocatori che funzionano così. Anche Roger Federer non aveva bisogno di tornei di preparazione e ha vinto un sacco di Grand Slam in quel modo. Ma io sono uno che ha bisogno di ritmo di competizione. Penso che Jannik non ne abbia bisogno perché lo ha dimostrato molte volte in Australia”.

Sinner: la fiducia c’è, per questo meglio arrivare riposati a Wimbledon

A permettere a Sinner questa programmazione è senza dubbio l’enorme superiorità mostrata sul resto del circuito (a eccezione ovviamente di Alcaraz) nelle ultime stagioni, soprattutto sull’erba, superficie dove tanti altri top player faticano a esprimersi al meglio e sulla quale invece Jannik l’anno scorso ha fatto vedere le cose migliori se si escludono le prestazioni sul veloce indoor, dove non ha rivali.

Questa superiorità espressa sul campo e tutte le vittorie ottenute negli ultimi anni hanno regalato un enorme iniziazione di fiducia (che certamente non è stata intaccata da quanto successo al Roland Garros) a Sinner, il quale è consapevole di poter sfruttare i primi turni del torneo per ritrovare immediatamente le sensazioni positive anche dopo una lunga pausa dalle competizioni e di non avere bisogno di tornei prima di uno slam per entrare in condizione, soprattutto – come detto anche da Zverev – dopo aver dimostrato due volte all’Australian Open che questa preparazione porta eccome i suoi frutti.

Il vantaggio fisico di Zverev su Sinner

A proposito va però anche evidenziato un aspetto. Sinner può essere considerato superiore a Zverev sotto praticamente ogni punto di vista ormai, ma c’è un dettaglio in cui il tedesco appare superiore a Jannik, quella della resistenza, sia per quanto riguarda i match disputati in stagione che negli incontri duri come quelli negli slam che superano le sotto quattro ore, da sempre un limite per l’italiano. Da quando è definitivamente esploso, visti i tanti impegni in calendario, l’azzurro, che anche sotto questo aspetto ha comunque compiuto enormi passi in avanti nelle ultime stagioni, ha infatti sempre cercato di tutelare il più possibile il proprio corpo, limitando al minimo indispensabile la sua presenza agli appuntamenti non obbligatori per le regole ATP.

Contrariamente il tedesco da questo punto di vista non si è mai risparmiato disputando un evento dietro l’altro finendo con l’accumulare sempre più match disputati in stagione rispetto a Sinner nonostante facesse meno strada nei tornei. Ovviamente a permettere a Jannik questa gestione è anche proprio il fatto che in ogni evento a cui prende raggiunge bene o male sempre la finale.