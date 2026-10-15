Il tedesco si fa beffe delle polemiche sui rimbalzi e sulle "distrazioni" agli avversari prima di servire: "Sto cercando di migliorare". A Shanghai lo aspetta Davidovich Fokina.

Il sorpasso ai danni di Jannik Sinner in vetta alla classifica ATP è solo questione di tempo, Sascha Zverev sa che manca sempre meno all’avvicendamento ma a metterlo di buonumore, più che l’annunciato sorpasso o le vittorie ottenute a Shanghai, sono soprattutto le accuse dei rivali. Anche in Cina ce l’hanno con lui, per quegli infiniti rimbalzi prima di battere o per gli atteggiamenti volti a innervorsire i rivali. Polemiche che, ormai, fanno il solletico al tedesco. In altri tempi, probabilmente, Zverev avrebbe replicato a muso duro. Adesso riesce a farsi una risata: non ha bisogno d’impelagarsi in querelle di sorta.

Zverev, la polemica col giudice di sedia a Shanghai

Anche durante il match con De Minaur ci sono stati momenti di tensione. Lo stesso Zverev ne ha parlato in sala stampa. “Il giudice di sedia mi ha detto di tenere d’occhio il cronometro del servizio quando dovevo servire. In tutta onestà, non so perché ma quest’anno ho fatto rimbalzare la palla molto spesso“, ha sottolineato ridendo di gusto. “È iniziato allo US Open, ne sono ben consapevole e sto cercando di correggerlo. Oggi ero pronto a servire velocemente tra un punto e l’altro, ma dovevo aspettare che lui prendesse l’asciugamano. E succedeva spesso. Quando tornava, iniziavo a far rimbalzare la palla e a fare la mia routine, che mi porta via un po’ di tempo. Il cronometro era quasi scaduto, ma se avessi iniziato prima avrei gestito meglio il timing”.

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La “promessa” di Sascha dopo le accuse sui rimbalzi

Quindi ancora sugli infiniti rimbalzi: “Lo faccio solo quando sento che è il momento giusto, meno di quando ero a New York. Non me ne rendevo conto perché avevo il telefono spento e non usavo i social. Me ne sono accorto solo dopo”. Quindi la “promessa”: “Sto cercando di rimediare. Ci sono certe cose che, a mio parere, hanno a che fare con la correttezza nel gioco e con il non distrarre l’avversario. Se faccio qualcosa che i miei avversari percepiscono come una distrazione – ha ammesso il tedesco – preferisco non farla più. Voglio vincere attraverso il tennis, è a questo che mi dedico”.

Dopo De Minaur, Zverev sfida Davidovich Fokina

Rassicuranti anche le notizie sulla sua caviglia: “Oggi ho giocato molto bene senza fare troppo affidamento sulla mia condizione fisica, non ho avuto bisogno di sforzarmi troppo. Più la partita si protrae, più la mia caviglia ne risente. Ho avuto la sensazione di giocare così velocemente da non dover affrontare scambi lunghi o punti fisicamente impegnativi. Sento di più il dolore alla caviglia quando servo, ma questo è dovuto allo sforzo fisico degli scambi precedenti. Quindi, se evito questo tipo di sforzo, mi sento meglio anche quando servo. La semifinale con Davdovich Fokina? Sta giocando incredibilmente bene, ha vinto un torneo e ora è in semifinale. Mi aspetto una partita di altissimo livello”.