Zverev snobbato, l’Equipe dedica la copertina alla pallamano: il motivo. Djokovic lo consola, il messaggio è commovente

Lo storico quotidiano sportivo francese cancella una tradizione che durava da 21 anni: Zverev è il primo tennista a vincere il Roland Garros e a non finire in primo piano in copertina. L’ultima volta accadde a Nadal

La vittoria di Sascha Zverev evidentemente non è piaciuta a tutti. Il tennista tedesco ha conquistato sulla terra rossa del Roland Garros il primo titolo slam della sua carriera dopo un lungo inseguimento. Ma all’indomani della vittoria in finale contro Flavio Cobolli, il tedesco ha scoperto che l’Equipe non era altrettanto contento del suo successo al punto da preferire in primo piano la vittoria del Metz nella Champions League di pallamano.

L’Equipe snobba Zverev

Una decisione a sorpresa. A occupare il primo piano della prima pagina de L’Equipe non c’è Alexander Zverev ma la vittoria della Champions League di pallamano femminile del Metz. E’ la prima volta che una squadra francese conquista il massimo titolo europeo, una vittoria arrivata a sorpresa contro il Gyori. Ma la decisione di non dare grandi risalto al vincitore del Roland Garros fa comunque discutere. Erano 21 anni di fila infatti che il giornale sportivo celebrava con la copertina il campione dello slam francese. L’ultima volta che non lo aveva fatto risale al 2005 quando L’Equipe decise di ignorare il “re di Parigi”, Rafa Nadal, per dare spazio alla candidatura di Parigi ai Giochi Olimpici 2012 (Olimpiadi che poi la capitale francese ha ospitato nel 2024).

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Cosa c’è dietro lo sgarbo a Zverev

Ovviamente il quotidiano francese non ha fornito nessuna spiegazione ufficiale per la sua scelta editoriale. L’ipotesi più probabile è quella che fa riferimento a due vicende giudiziarie e mediatiche che hanno riguardato Zverev negli anni scorsi. Il tennista tedesco nel 2020 fu accusato dalla sua fidanzata, la russa Olga Sharypova, di aver subito violenze fisiche e psicologiche nel corso della loro relazione. In particolare nel corso di un’intervista aveva rivelato un episodio accaduto nel corso degli US Open del 2019, nel corso del quale sarebbe stata colpita e quasi soffocata con un cuscino. La russa non ha mai aperto un contenzioso legale, sul caso ha investigato l’ATP che dopo una lunga indagine nel 2023 ha stabilito che c’erano prove insufficienti per intraprendere azioni disciplinari contro Zverev.

La storia si è ripetuta però nel 2023 quando Brenda Patea, modella tedesca da cui Zverev ha avuto una figlia nel 2021, ha denunciato il tennista per averla spinta contro un muro e per aver tentato di strangolarla. La vicenda si è chiusa il 7 giugno 2024 (proprio quando Sascha era impegnato nel Roland Garros) quando un tribunale di Berlino ha chiuso e archiviato il processo con le parti che hanno raggiunto un accordo extragiudiziale.

Il messaggio di Djokovic

La vittoria di Sascha Zverev al Roland Garros è un momento storico. Il tedesco cercava da tempo la sua prima affermazione in un major e ci è riuscito al termine di un torneo molto duro, soprattutto per le condizioni in cui si è giocato, e dopo una finale in cinque set contro un bravissimo Cobolli. Se l’Equipe non ha concesso al tedesco lo spazio che avrebbe meritato, ci pensa Novak Djokovic a rendere omaggio alla sua vittoria a Parigi con un messaggio pubblicato sulla sua pagina Instagram: “Sascha, ti conosco da quando avevi 10 anni. Giocavi contro il mio fratello più piccolo, mentre io competevo con tuo fratello maggiore Mischa. Ho coltivato una relazione di rispetto e di affetto con la tua famiglia, abbiamo parlato spesso di tennis, di vita, di famiglia e di affari. Ci siamo divertiti in campo e fuori. Sapere che hai dovuto fare i conti con la tua malattia sin da bambino, riuscire a superare le barriere mentali e spegnere i critici che pensavano che non avresti mai vinto uno slam, rendono questa vittoria ancora più speciale. Vedere le lacrime che hai condiviso con i tuoi genitori, con tuo fratello e con il team mi ha fatto emozionare. Sono contento che ce l’hai fatta, meriti questo successo perché hai lavorato tanto per riuscirci”.