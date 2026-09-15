I due slam vinti nel 2026 secondo Wilander ed Escude non bastano a Zverev per poter essere considerato il vero terzo incomodo nella rivalità tra Sinner e Alcaraz

Dopo aver passato anni a inseguire il suo primo trionfo a livello Slam, Alexander Zverev nel 2026 ha conquistato la bellezza di due Major trionfando al Roland Garros e allo US Open. Due successi arrivati sfruttando le precoci sconfitte e le assenze di tanti top player, su tutte quelle degli attuali dominatori del tennis maschile Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, motivo per cui per molti ex giocatori illustri il tedesco non può ancora essere considerato un reale rivale dell’azzurro e dello spagnolo.

Zverev nel 2026 ha fatto meglio di tutti negli Slam, ma battendo solo due top-10

Quella ancora in corso è senza dubbio già la miglior stagione in carriera di Zverev, che dopo anni pieni di delusioni a livello slam ha conquistato i suoi primi due Major vincendo al Roland Garros e allo US Open e chiudendo la stagione con ben 25 vittorie tra tutti e quattro gli slam, meglio di chiunque altro. Non si può nascondere però che questi successi siano stati favoriti anche dai tanti infortuni accusati da altri giocatori, soprattutto da Sinner e Alcaraz, e dalle prestazioni sottotono degli altri top player, come testimonia anche un’incredibile statistica secondo cui finora Sascha nel 2026 ha battuto solamente due top-10, Taylor Fritz a Wimbledon e Ben Shelton allo US Open. Numeri ben diversi da quelli a cui ci avevano abituato i recenti dominatori del circuito come Jannik e Carlos e, prima ancora, Djokovic, Nadal e Federer.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Wilander: “Zverev deve battere Sinner e Alcaraz negli slam per essere n°1”

Per questo motivo alcuni addetti ai lavori ed ex giocatori non considerano ancora Zverev al livello di Sinner e Alcaraz, soprattutto considerando che Jannik e Carlos lo hanno sempre battuto negli Slam (e nel caso di Jannik sempre anche negli altri tornei a partire dal 2024), cosa che invece il tedesco non è mai riuscito a fare nelle ultime stagioni.

Tra questi c’è anche Mats Wilander, che in un’intervista a L’Équipe ha spiegato come Sascha debba prima superare in campo Sinner e Alcaraz al meglio della loro forma per poter essere considerato a tutti gli effetti il migliore al mondo: “Deve puntare al primo posto nella classifica mondiale, questo è certo. Ha giocato a tennis per vincere un Grande Slam e ci è riuscito. L’obiettivo finale ora è essere il miglior giocatore del mondo. Per ora possiamo dire che lo è. Ma non saremo tutti d’accordo perché ci sono Sinner e Alcaraz e vogliamo vederli al 100% della loro forma. Zverev deve ancora batterli nei tornei del Grande Slam. Solo allora sarà lui il numero uno. Quindi è ancora un po’ lontano dal traguardo”.

Escude: “Zverev non fa parte dei Big3 con Sinner e Alcaraz”

Della stessa opinione è anche l’ex giocatore francese Nicolás Escudé, che a Eurosport Francia ha spiegato come a Zverev manchi ancora un ultimo step per essere paragonato a Sinner e Alcaraz: “Ancora non fa parte del ‘Big Three’ insieme a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lui ne farà parte quando vincerà Grand Slam battendoli. Quando Novak Djokovic ha iniziato a competere con Rafael Nadal e Roger Federer, è diventato parte del Big Three nel momento in cui ha iniziato a batterli. Questo non è ancora il caso di Zverev. Ma la stagione che ha appena avuto è stata incredibile”.

Becker: “Zverev sarà numero 1”

Nonostante per molti Zverev non abbia ancora dimostrato di essere il miglior giocatore al mondo, il trionfo allo US Open ha avvicinato più che mai il tedesco all’obiettivo di diventare numero 1 al mondo, con Sascha che ora guarda tutti dall’alto in basso nella Race ATP con ben 700 punti di vantaggio su Sinner, unico che può negare la vetta al tedesco in questo finale di stagione. Una situazione che inevitabilmente rende Zverev il favorito per chiudere l’anno in vetta al ranking, impresa che secondo Boris Becker riuscirà a completare: “Penso che Sascha ce la farà per quando arriverà Torino…”.