Zverev subito eliminato ad Halle

Esordio amaro per Alexander Zverev al "Gerry Weber Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 1.983.595 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania.

Il finalista di 12 mesi fa, numero 3 della classifica mondiale e secondo favorito del tabellone, è stato sconfitto per 6-1 6-4, in un'ora e 25 minuti di gioco, dal 21enne croato Borna Coric, numero 34 Atp, capace di cogliere la terza affermazione in quattro 'head to head' con Sascha, ribadendo il successo del secondo turno agli US Open dello scorso anno. Lo riporta Italpress.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 09:05